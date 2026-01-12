【數據前瞻】機構料12月內地美元計出口增速放緩至3%，進口增速減至0.9%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國海關總署將於14日(周三)公布內地2025年12月及全年貿易數據。《路透》綜合逾30家機構預估中值顯示，外需保持韌性推動中國2025年12月美元計價出口同比延續正增長，但受累於上年同期「搶出口」造成的高基數效應，增速料從5.9%放緩至3%；進口同比增幅料亦從1.9%降至0.9%；當月貿易順差預計從1116.8億美元小幅擴大至1136億美元。



*花旗：高基數抑制整體增速表現*



投行花旗在報告中稱，高頻數據顯示中美貿易12月有所放緩，但總貨運量仍同比增約1.9%；中國官方製造業PMI的新出口訂單分項指數環比回升1.4個點，創九個月新高，不過上年同期的高基數效應可能抑制整體增速表現。進口方面，韌性猶存的半導體需求仍將形成支撐，正如領先指標所顯示，韓國12月對華出口同比增長10.1%。花旗並預計，12月貿易順差1084億美元，料推動全年貿易順差創下1.18萬億美元的歷史新高。



*高盛：12月工作日同比多1天，或提振進口增速*



高盛的看法更為樂觀，其基於航運數據的即時預測模型顯示，中國12月出口同比增速保持穩健、預計增長5%，進口增速可能加快至4%。該投行並稱，2025年12月工作日（23天）多於2024年同期（22天），應會提振進口同比增速。



從外需跟蹤指標看，與中國出口走勢關聯度較高的摩根大通全球製造業PMI（採購經理人指數）12月環比僅微幅回落0.1個點至50.4，連續五個月高於榮枯線。全球貿易風向標--韓國12月出口同比增速加快至13.4%，2025年全年出口亦創下紀錄新高。



*粵開證券：2025年料中國出口全年增5%，2026年或回落至4%*



粵開證券首席經濟學家羅志恆則指出，2025年中國出口展現出超市場預期的強大韌性，按美元計價預計全年增長5%。展望2026年，預計出口市場多元化及出口商品結構升級將繼續帶動中國出口保持韌性，深層次原因是中國產業鏈的完整性與全球競爭優勢，但受全球貿易動能放緩及潛在貿易壁壘影響，出口增速或小幅回落至4%。



羅志恆並指，中國2026年出口格局可能呈現「美國市場拖累收窄、非美市場拉動趨緩」的特徵，但非美市場仍是主要支撐力量；與此同時，仍需警惕中美關稅戰可能反覆以及其他經濟體可能對華設置貿易壁壘等因素，或將對中國出口造成擾動。

