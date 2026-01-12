  • 會員
12/01/2026 16:25

《Ａ股動向》航天動力：涉「證券虛假陳述責任糾紛」被起訴，累計668宗涉逾5000萬元

▷ 航天動力涉證券虛假陳述被起訴，累計668宗案件涉逾5000萬元
▷ 公司因虛增營收38億元被罰1180萬元，負責人禁入市場10年
▷ 股價因商業航天概念上漲，主營業務不涉該領域

　　航天動力(滬:600343)公告稱，公司近日收到陝西省西安市中級人民法院發來的《應訴通知書》《民事起訴狀》等資料，涉及53名投資者以證券虛假陳述責任糾紛為由提起的訴訟，涉訴金額共計325.72萬元(人民幣．下同)。截至公告披露日，公司投資者訴訟案件共668宗，其中95名投資者案件一審判決公司承擔賠償責任，賠付1608.18萬元；163名投資者已撤訴；剩餘410宗未開庭審理，涉訴金額3171.35萬元。本次訴訟可能影響公司利潤，以年審會計師審計結果為準。

　　航天動力今日收漲近7%，報49.6元，盤中一度升上50.88元新高。

*航天動力主業不涉及商業航天，亦沒相關對外投資*

　　公開資料顯示，航天動力於1999年12月由西安航天科技工業總公司（即航天六院）作為主發起人發起設立，2003年在上交所掛牌，屬國有控股上市公司，主要從事泵及泵系統、液力傳動系統、流體計量系統、化工生物裝備的研發、生產、銷售以及工程項目的承攬。雖然名字和航天相關，但主營業務並不涉及商業航天，也沒有相關的對外投資，僅配合加工火箭發動機零部件，且營收佔比不足2%。

*曾參與財務造假大案，虛增營收高達38億元*

　　上述航天動力所涉及的訴訟案件，與幾年前一宗震驚行業內外的財務造假案有關。綜合內媒報道，航天動力常年業績下滑，因而選擇了參與隋田力自導自演的「專網通信貿易騙局」，在2016年至2020年間通過與隋田力方面「做生意」，虛增營收高達38億元。該騙局據報還有十多家上市公司被捲入，包括上海電氣(滬:601727)、宏達新材(深:002211)、國瑞科技(深:300600)、瑞斯康達(滬:603803)等，相關公司累計被詐騙金額據指可能超過900億元，或成「A股最大騙局」。

*2024年4月起被中小投資者集體起訴*

　　隨著2021年東窗事發，航天動力的業績徹底沒了遮羞布，2021年-2024年間，公司淨利潤連續4年虧損，歸母淨利潤分別為-1.97億、-3996.23萬、-1.95億、-1.87億；2025年前三季度又虧1.09億，累計虧損超7.28億。2024年3月，航天動力及相關負責人被中證監合計罰款1180萬元，主要決策人則被禁入證券市場10年；同年4月，航天動力正式被中小投資者集體起訴，之後有更多投資者陸續加入訴訟隊伍中。

*商業航天概念爆發，股價因公司名而飆升*

　　不過，自去年11月下旬以來，隨著商業航天概念突然爆發，之後「朱雀三號」試飛成功、馬斯克space X宣布IPO計劃，進一步引爆商業航天概念。名字直白寫著「航天」兩個字的航天動力也乘上了這股東風，股價從去年11月20日開始直線飆升，多次漲停。直到去年底的短短一個多月，航天動力股價就從11月19日收盤的16.28元，漲到12月31日收盤的48.97元，漲幅高達200%。
《經濟通通訊社12日專訊》

12/01/2026 17:29

