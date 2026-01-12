  • 會員
AH股新聞

12/01/2026 15:23

《中國要聞》國防科工局：殲10CE戰機外國實戰中擊落多架戰機

　　國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中一則新聞是《殲10CE首次取得實戰戰果引發全球關注》，當中提到，5月中旬，中國外銷型戰機殲10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。

　　該則新聞介紹，殲10CE戰鬥機是由中國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。此次殲10CE在國外取得實戰戰果，充分證明了國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有著很強的競爭力，也能夠帶動其他國產航空裝備更多地走向國際市場。

　　該則新聞未有透露涉及國家，但外界普遍聯想到去年5月的印度和巴基斯坦邊境衝突。當時巴基斯宣稱以中國製的殲10CE戰機，配合中國生產的PL-15型（霹靂-15）空對空導彈，擊落了印度空軍的多架戰機，包括印度最先進的法國製「飆風」(Rafale)戰機及俄製戰機。

　　該消息在當時引起了國際高度關注，因為若消息屬實，將是中國製殲10系列戰機首次在實戰時空對空擊落西方第四代+戰機。隨後央視在一檔軍事資訊節目中證實，「中國外銷型戰機J-10CE首次在實戰中取得重大戰果，在空戰中一舉擊落多架敵方戰機且自身無一損失」。
《經濟通通訊社12日專訊》

