《政政經經－石鏡泉》港股何日出中環

俗謂，英雄被困筲箕灣，不知何日出中環。港股市如英雄被困26900點下，未知何日踏穿27000點，上叩30000點。



這並不是幻想而是確實可望到者，因為2026年的A股已起動了，A，H連動，稍後H股也可望起步出中環。



1月9日滬深兩市合計成交額達31227.7億元（人民幣．下同），時隔73個交易日後再度站上3萬億，是今年首次、歷史第5次突破3萬億；此前在2024年10月8日、2025年8月25日、8月27日和9月18日，兩市成交額4次突破3萬億；全市超3900隻股上漲，連續2日超百股漲停。成交走在指數前，A股後市望好，是牛市先兆。



*任澤平：此輪牛市十年一遇*



國內著名股評家任澤平料此輪牛市十年一遇：



從時長看，自2024年9月來，此輪牛市已持續逾1年，預計持續時長有望超過2014年至2015年上一輪牛市。從升幅看，上證指數2024年從最低點到2025年12月22日升幅高達45%，創業板指數從2024年最低點到12月22日漲幅高達108.6%，為十年一遇。從交易量看，近期交易量曾突破3萬億。從股市市值看，從2024年最低谷的70萬億上漲到超100萬億，帶來逾30萬億財富效應。



總體判斷，這一輪牛市有3大強勁驅動力--政策持續放鬆、新一輪科技革命、流動性充裕--屬「政策牛+科技牛+水牛」疊加的「信心牛」。



政策牛：2024年924是宏觀政策放鬆的歷史性轉捩點，幣策持續減息降準，樓市持續放鬆限購，財政10萬億化債，不斷加強民營經濟保護，萬億水電站基建投資推出，發展新質生產力重磅措施持續推出等。政策大幅超出市場預期，帶來了風險偏好的大幅提升，無風險利率的持續下降，進而引爆了此輪牛市。同時2025年5月前後，中美關稅戰緩和、國內新質生產力發展取得重大突破、政策鼓勵資本市場併購重組等也提升市場風險偏好。924是分水嶺，之前宏觀政策處於觀察周期，之後至今我們仍處在宏觀政策的放鬆周期之中。



科技牛：每次全球經濟社會大周期的低谷都會醞釀一輪科技革命，目前以人工智能、機械人、芯片半導體、創新藥、軍工、新消費等為代表的全球新一輪科技革命如火如荼，中國在發展硬科技、卡脖子技術等方面取得積極進展，在資產市場上表現為高風險偏好增長股板塊領漲這輪牛市。



水牛：無風險利率持續下降，地產市場銷售不振，居民出現「資產荒」，儲蓄率大幅上升，企業不願意貸款，流動性淤積在銀行體系。在賺錢效應帶動下，2025年5月以來出現了散戶跑步入場、存款搬家的跡象。9月上交所開戶數量相比8月增加28.7萬戶；9月M1按年增長7.2%，較8月回升1.2個百分點，銀行存款定期化趨勢逆轉。A股成為全球資本市場亮眼的星，一掃過去數年跑輸全球的低迷行情，國際機構紛紛進場。



所以這一輪十年一遇的大牛市內在動力強勁：政策持續放鬆，新一輪科技革命，流動性充裕。



牛市啟步，那些板塊可留意？中信證券預期：預計2026年中國全年經濟增速或達4.9%，出口保持韌性，投資逐步回暖，商品消費短期受遏。2026年市場環境或呈現流動性邊際寬鬆與經濟溫和修復的特徵，中信證券推薦商品>股票>債券。



預計2026年萬得全A全年升幅5%至10%；港股預計迎業績觸底反彈+第二輪估值修復的戴維斯雙擊行情。



債券方面，預計10年期中債孳息率全年運行區間為1.5厘至1.8厘，節奏先下後上；10年期美債孳息率或維持3.9厘至4.3厘區間波動。



商品方面，原油供需格局由過剩轉向平衡，布蘭特原油全年或在每桶58美元至70美元區間震盪；黃金在流動性寬鬆與地緣風險支撐下延續強勢但升幅趨緩，有望衝擊每盎斯5000美元；銅則在供給約束與電力需求驅動下具備強支撐，預計均價有望上升至每噸12000美元。



匯率方面，人民幣或進入溫和升值周期，美元兌人民幣匯率中樞有望逐步向6.8靠攏。



宏觀與政策：國際方面，2026年中美關係有望維持階段性平衡。國內方面，「十五五」期間中國經濟增長中樞或達4.8%左右。中信證券認為，政策聚焦構建現代化產業體系，有望實現「一子落而滿盤活」的效果，科技創新、產業升級以及綜合整治「內捲式」競爭有望取得顯著成效。展望2026年，預計中國宏觀經濟呈現結構分化下的溫和修復，全年經濟增速或達4.9%，出口保持韌性，投資逐步回暖，商品消費短期受遏。



*中信證券點評7板塊*



科技：展望2026年，AI敘事將向縱深演繹，持續主導科技板塊價值重塑。中信證券預計市場焦點將實現從「模型迭代」到「場景落地」的範式轉移。算力作為基礎設施仍是堅實的壓艙石，硬件層將迎來「自主可控」與「景氣外溢」的雙重共振：對內看好國產算力與半導體設備在自主可控趨勢下的系統級突圍；對外把握AI PCB與存儲在全球需求共振下的超級景氣周期。同時，超額收益的阿爾法或將源於應用層的爆發：重點看好Agent、多模態、AI+辦公/Coding、情感陪伴及AI硬件的非線性增長。此外，龍頭模型與應用獨角獸的資本化將為板塊提供關鍵的估值錨點與重估契機。



消費：「低預期低估值」+「消費韌性特徵下的企穩趨勢」預計將提升消費配置的資金偏好。由於目前宏觀環境仍然偏弱，消費景氣的自身修復預計仍需時間，短期消費整體beta性機會可關注財政刺激類政策的可能性。同時，基於目前產業觀察，2026年重點建議關注財富效應傳導、供應端改善推動的經營轉捩點機會，而長期配置再次強調重視消費結構的變化，在新產品/品類（情緒和健康兩大高確定性需求）、新技術（AI+和生物技術）、新渠道（性價比需求下的渠道變革）、新市場（國際化和下沉）4大方向長期布局。



醫藥：隨著創新支付向好和出海加速的趨勢延續，醫療產業鏈板塊有望享受到滲透率、市佔率的提高以及國際化帶來的大空間。2026年國內創新藥進入「支付改善+出海兌現」的共振階段，行業定價注重臨床價值，差異化創新打開空間。國內創新藥研發熱情有望回暖，而國內CRO企業的龍頭效應和競爭力未來有望進一步顯現。



能源：在流動性寬鬆、供應擾動頻發和需求結構性強勁的預期下，中信證券預計2026年銅、鋁、金、戰略金屬、電池金屬等品種有望延續升勢，市場對於資源品配置價值的認可度有望進一步提升，供給約束和企業量增是中信證券看好的兩條配置主線。2026年煤炭上市公司業績或跟隨煤價有所改善，紅利龍頭若維持分紅比例不變，股息率也有小幅提升。建議沿3條主線選股，一是逢低配置、長期持有動力煤紅利龍頭；二是關注有產能擴張、政策受益的Alpha公司；三是煤價預期差驅動的反彈，建議屆時階段性關注彈性大的公司。



基建：地產市場供需已有改善，調整也比較充分，中信證券預計2026年市場有止跌回穩基礎，地產企業或進入資產負債表修復關鍵一年。低息環境下長錢持續增配商業地產，商管行業則可能快速增長。建築建材部分龍頭公司通過5年調整，市佔提升，銷售渠道改善，已展了穿越周期的能力，2026年部分企業會出現業績轉捩點。公用環保行業首選抗周期逆風能力凸出及股息率吸引的水電；業績隨著氣價回落和需求回升而逐步修復的燃氣；以及有望成功出海並打破成長約束的垃圾發電。



金融：目前金融產業正迎來周期轉捩點。利率單邊下跌結束，保險業息差損擔憂紓緩，證券業在「反內捲」政策下費率企穩，銀行業息差趨穩，行業整體經營環境顯著改善。展望2026年，經濟復甦將驅動金融需求回暖：儲蓄向保險遷移推動新業務增長，資本市場活躍刺激券商盈利，銀行財富管理中收持續改善。保險資金作為市場壓艙石，將持續增配高股息金融股，主導價值發現，建議把握復甦周期中的板塊輪動。



製造：2025年中游製造的核心驅動力來源於海外需求高韌性帶動的出海趨勢以及內需觸底復甦帶來的景氣推動，但外需遭到了關稅風險的多次干擾，內需復甦尤其是通脹回暖整體不及預期，而真正推動製造乃至整個科技、周期等周期增長行業的驅動力則是人工智能的蓬勃發展。儘管短期有所波動，但AI資本開支和產品進展並未減弱，預計2026年AI仍然會成為製造板塊最主要的驅動因素，此外，中企全球化、新技術推動景氣趨勢以及周期觸底反轉也有望帶來相對明確的產業和投資機遇，中信證券建議重點關注上述方向，優先配置抗風險能力較強的核心標的。



對港股言，一個可能的刺激是在3月，以2025年12月31日為考察截止日的恒生綜合指數半年度審議工作已結束，港股通標的名單即將迎來新一輪調整。本次調整結果預計將於2月20日公布，自3月9日（周一）起正式生效。根據港股通調整規則進行模擬測算，興證海外研究預計這次調整中將有48隻港股被納入港股通標的範圍。



截至2025年12月31日，港股通新納入標的的市值準入門檻已提升至90億港元。從行業分布維度來看，本次港股通新納入標的主要集中於醫療保健業、資訊科技業及非必需性消費行業，上述3大行業的納入標的數量位居前列。



自2014年11月以來，港股通已成內地投資者尋求海外資產配置的首選，而港股通是港股市場流動性的重要來源。這批港股通的股只要盈利好，國內投資者是終會被吸引到的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。