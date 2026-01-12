金風科技(02208)股東新疆能源計劃2月起減持不超過1036萬股

金風科技(02208)(深:002202)公布，股東新疆能源告知計劃自2月2日至5月1日，以集中競價方式減持不超過約1035.6萬股，約佔總股本0.245%。
該集團指，新疆能源根據減持時的二級市場價格確定減持價格，目前持有約0.245%股權。該集團指，減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變更，也不會對公司治理結構及持續經營產生重大影響。
《經濟通通訊社12日專訊》
12/01/2026 08:39
