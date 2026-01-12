中國鐵建(01186)副總裁趙佃龍辭職，不影響正常生產

中國鐵建(01186)(滬:601186)公布，於近日收到副總裁趙佃龍的辭職報告。他提請辭去副總裁職務及不再擔任任何職務。



該集團指，趙佃龍原定任期到期日為2028年4月29日，但因工作調動而辭職，趙佃龍的辭職報告於送達董事會時生效。他已按照相關管理制度造好交接工作，他的辭任不會影響正常生產經營。

《經濟通通訊社12日專訊》