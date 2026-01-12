  • 會員
大國博弈
AH股新聞

12/01/2026 08:43

中信股份(00267)附屬南京鋼鐵開展期貨及衍生品套期保值，合約價值不逾50億人幣

　　中信股份(00267)公布，附屬公司南鋼股份(滬:600282)於2026年度開展鋼鐵產業鏈期貨及衍生品套期保值業務，套期保值交易保證金佔用資金總金額不超過10億元人民幣，所持有最高合約價值不超過50億元人民幣，在最高額度內，可循環滾動使用。

　　該集團指，南京鋼鐵買入套保數量原則上不得超過年度預算原燃料採購量的30%，賣出套保數量原則上不超過年度預算所列示產量的30%或原燃料採購總量的30%。至於資金來源主要為自有資金，優先使用客戶訂單預付款，不涉及使用募集資金。期貨及衍生品套期保值交易品種僅限於與生產經營相關的鋼材、鐵礦石及焦煤等境內外期貨、掉期等衍生品。

　　該集團指，南京鋼鐵指開展套期保值業務，目的是規避和轉移生產經營中原燃料和鋼材價格波動的風險，穩定生產經營。對敞口為空倉方向，在衍生品市場對鐵礦石、焦炭等原燃料相關品種進行買入交易，以鎖定生產成本，防範成本上漲風險；而對敞口為多倉方向，在衍生品市場對鋼材、原燃料等相關品種進行賣出交易，以規避鋼材及原燃料端的庫存跌價風險。
《經濟通通訊社12日專訊》

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

