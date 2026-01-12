  • 會員
12/01/2026 08:14

寧德時代(03750)持股飛行車初創峰飛科技獲其董事長曾毓群1億美元投資

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，持有38.23%股權、從事電動垂直起降器研發及產銷的參股公司AutoFlightX Inc. （AutoFlight，峰飛科技）獲該集團董事長、執行董事兼總經理曾毓群全資擁有的香港瑞華投資出資1億美元認購AutoFlight的股份，而該集團決定放棄本次融資的優先認購權。

　　該集團指，AutoFlight由於自身業務發展需要，擬新增發行約3485.8萬股，其中擬由香港瑞華投資以每股5.7375美元認購約1742.9萬股，佔AutoFlight擬新增發行股份的50%。該集團指，經考慮公司戰略、市場環境及AutoFlight業務發展等，決定放棄有關融資的優先認購權。

　　該集團指，交易完成後，AutoFlight創始人田瑜仍並列為AutoFlight第一大股東，不會導致該集團合併報表範圍發生變更，不會對該集團的正常生產經營和財務狀況帶來不利影響。至於AutoFlight在去年9個月虧損3.2億元（人民幣．下同），收入1566萬元，於去年9月底淨資產2.9億元。
《經濟通通訊社12日專訊》

