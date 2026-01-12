《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(9日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4132.54
|寒武紀
|(688256)
|3123.94
|中國平安
|(601318)
|2167.49
|兆易創新
|(603986)
|2124.06
|工業富聯
|(601138)
|1731.02
|貴州茅台
|(600519)
|1645.94
|海光信息
|(688041)
|1613.88
|中微公司
|(688012)
|1474.67
|洛陽鉬業
|(603993)
|1344.48
|中信證券
|(600030)
|1222.75
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5058.60
|中際旭創
|(300308)
|4240.30
|新易盛
|(300502)
|3164.20
|立訊精密
|(002475)
|2453.99
|陽光電源
|(300274)
|2307.63
|北方華創
|(002371)
|2276.89
|三花智控
|(002050)
|1941.20
|航天發展
|(000547)
|1785.29
|藍色光標
|(300058)
|1361.32
|信維通信
|(300136)
|1350.58
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社12日專訊》
