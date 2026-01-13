《駐京專電》發改委：指導地方安排不少於1%產業用地建資源循環利用設施

國新辦舉行國務院政策例行吹風會，介紹《固體廢物綜合治理行動計劃》有關情況。國家發改委副主任周海兵表示，相關部門將綜合運用投資、科技、用地、稅收等支持手段，推動形成可持續的商業模式，加強固體廢物循環利用關鍵技術的研發，開展資源循環利用重大技術裝備攻關，指導地方安排不少於1%的產業用地用於支持資源循環利用設施建設。



周海兵表示，加強固體廢物綜合治理，要遵循減量化、資源化和無害化原則，突出循環經濟理念。接下來，相關部門將加強綜合利用，對工業、建築、農業等生產環節產生的冶煉渣、尾礦、建築垃圾、農作物秸稈等固體廢物，提升綜合利用能力。



周海兵稱，今年國家發改委將牽頭制定循環經濟發展「十五五」規劃，明確重點領域循環經濟發展目標任務，部署傳統再生資源、稀貴金屬，「新三樣」固體廢物等回收利用的重點舉措，完善保障體系，進一步提高資源利用效率，強化資源安全保障，支撐綠色低碳轉型，推動循環經濟高質量發展取得新成效。



《固體廢物綜合治理行動計劃》明確，到2030年，重點領域固體廢物專項整治取得明顯成效，歷史堆存量得到有效管控，非法傾倒處置高發態勢得到遏制，大宗固廢年綜合利用量達到45億噸，主要再生資源年循環利用量達到5.1億噸，固體廢物綜合治理能力和水平顯著提升。

