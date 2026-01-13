  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 13:34

《駐京專電》發改委：將出台新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法

摘要
▷ 發改委將出台新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法
▷ 加強跨部門跨地區監管，打擊固廢非法傾倒
▷ 循環經濟知識納入教育培訓體系

　　國家發改委副主任周海兵今日在國新辦吹風會上透露，為推動《固體廢物綜合治理行動計劃》落地見效，將完善配套制度，包括推動生態環境法典編纂，修訂廢棄電器電子產品回收處理、危險廢物經營許可、建築垃圾管理等法規規章；出台新能源汽車動力電池綜合利用管理辦法；修訂產業結構調整指導目錄，加大落後工藝裝備限制和淘汰力度。

*對跨省非法傾倒固體廢物等加大打擊力度*

　　周海兵又稱，發改委將加強監督檢查，用好信息化監管手段，加強從生產到處置各環節全鏈條監管。建立健全跨部門跨地區聯合監管執法機制，加大對跨省非法傾倒固體廢物等行為的打擊力度。嚴厲打擊固體廢物環境違法犯罪行為，依法依規追究責任，對造成嚴重生態破壞和環境污染的案件實行掛牌督辦。

*將循環經濟知識和「無廢」理念納入教育培訓體系*

　　此外，發改委會強化宣傳引導，將循環經濟知識和「無廢」理念納入有關教育培訓體系。結合全國生態日、全國節能宣傳周、六五環境日等活動，開展形式多樣的宣傳教育，用公眾喜聞樂見的方式宣傳循環經濟和固體廢物綜合治理，推廣先進經驗做法，形成全社會共同參與的良好氛圍。同時，深化國際合作，以更加積極的姿態參與循環經濟、固體廢物綜合治理等領域國際規則制定，推動構建公平合理、合作共贏的全球環境和氣候治理體系。拓展多雙邊對話合作渠道，大力宣傳中國循環經濟發展、固體廢物綜合治理成效，積極借鑑國際有益經驗。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明13日北京專電》

