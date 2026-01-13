  • 會員
13/01/2026 15:32

【ＡＩ】瑞銀首席執行官：亞太區有望抓住AI帶來的新一輪紅利

　　瑞銀大中華研討會今天在上海舉行，瑞銀集團首席執行官安思杰(Sergio P. Ermotti)在會上表示，2025年，全球在創新發展、政治動盪與市場意外之間並行交織。聚焦亞太與中國，亞太區有望抓住AI帶來的新一輪紅利：中國科技板塊於2025年加速創新，在AI價值鏈各層面都取得顯著進展。未來五年，北美與大中華區有望成為全球財富創造的最強引擎。

　　他表示，亞太區依然是實現增長的關鍵市場：「2025年，我們在亞太的投資資產(AUM)首次突破1萬億美元，還在中國取得了創紀錄的財務表現。下一步，將充分運用中國的多個業務牌照與業務平台，進一步強化投行業務的領先地位，並拓展財富管理與資產管理業務，正在推進熊貓債券的發行，以支持業務擴張。」

　　展望新的一年，仍有諸多待解命題：持續且不斷升級的地緣政治緊張局勢--正如最近在委內瑞拉所見；人工智能的真實影響與投資回報率、科技公司估值的合理性；多國債務攀升；公共和私人信貸市場收緊的息差和寬鬆標準可能造成的風險；以及對分散化投資策略進行檢視。
《經濟通通訊社13日專訊》

