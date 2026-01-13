  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3476.62
寒武紀(688256)2952.74
兆易創新(603986)2756.02
中國平安(601318)2168.07
藥明康德(603259)2070.76
工業富聯(601138)1905.12
恒瑞醫藥(600276)1853.28
中國衛星(600118)1579.15
金山辦公(688111)1541.94
洛陽鉬業(603993)1269.16
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4073.46
中際旭創(300308)3930.10
新易盛(300502)3145.37
陽光電源(300274)2959.22
北方華創(002371)2266.86
岩山科技(002195)2049.73
美的集團(000333)2013.82
科大訊飛(002230)1994.97
昆侖萬維(300418)1767.48
三花智控(002050)1645.35

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

