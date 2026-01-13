《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3476.62
|寒武紀
|(688256)
|2952.74
|兆易創新
|(603986)
|2756.02
|中國平安
|(601318)
|2168.07
|藥明康德
|(603259)
|2070.76
|工業富聯
|(601138)
|1905.12
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1853.28
|中國衛星
|(600118)
|1579.15
|金山辦公
|(688111)
|1541.94
|洛陽鉬業
|(603993)
|1269.16
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4073.46
|中際旭創
|(300308)
|3930.10
|新易盛
|(300502)
|3145.37
|陽光電源
|(300274)
|2959.22
|北方華創
|(002371)
|2266.86
|岩山科技
|(002195)
|2049.73
|美的集團
|(000333)
|2013.82
|科大訊飛
|(002230)
|1994.97
|昆侖萬維
|(300418)
|1767.48
|三花智控
|(002050)
|1645.35
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》
