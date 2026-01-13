《神州頭條》報章頭版摘要：國家層面首次系統規範政府投資基金

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：以更高標準更實舉措推進全面從嚴治黨

國家主席習近平12日上午在中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。他強調，要堅持和加強黨的全面領導，以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，更加堅決有力地貫徹落實黨中央重大決策部署。



四部門：加強政府投資基金布局規劃和投向指導

為加強對政府投資基金布局規劃和投向指導，更加突出政府引導和政策性定位，發改委、財政部、科技部、工信部制定了《關於加強政府投資基金布局規劃和投向指導的工作辦法（試行）》。發改委同步制定了《政府投資基金投向評價管理辦法（試行）》，引導政府投資基金落實國家產業調控要求，支持現代化產業體系建設。



工信部：高度重視幫助中小微企業改善現金流

2026年是「十五五」開局之年。如何確保工業經濟平穩增長？怎樣加快推動科技創新和產業創新深度融合？新華社記者採訪了工信部黨組書記、部長李樂成。





《上海證券報》



投融資改革協同推進，資本市場持續穩中向好

2026年伊始，壁仞科技、天數智芯、智譜等相繼登陸香港資本市場，以一場「硬科技」上市熱潮拉開了「十五五」開局之年的序幕。近半年來，半導體、商業航天等領域企業加速上市進程，戰略性新興產業募資規模佔比突出；中長期資金持股比例穩步增長，市場成交活躍；監管「長牙帶刺」，綜合懲防體系持續完善……



投向哪，怎麼投，誰來管，國家層面首次系統規範政府投資基金

國家層面首次對政府投資基金的布局和投向作出系統規範。近日，發改委會同財政部、科技部、工信部聯合發布了《關於加強政府投資基金布局規劃和投向指導的工作辦法（試行）》，發改委還同步出台了《政府投資基金投向評價管理辦法》。





《證券時報》



「雙貼息」政策優化在即，貸款經辦機構有望擴圍

日前召開的國務院常務會議部署實施財政金融協同促內需一攬子政策。此次國常會明確，將優化「雙貼息」政策，推動增加優質服務供給，增強居民消費能力。多位受訪的業內人士建議，推動經辦機構擴圍、動態調整政策支持範圍、打通政府部門與金融機構之間的數據壁壘實現審核流程簡化等，均可成為未來政策優化方向。



讓民間資本「好進門」，多地護航民間投資發展

近期，陝西、安徽、江蘇、河北、福建、湖南等多地召開發展和改革工作會議，部署2026年即「十五五」開局之年發展改革工作重點。值得關注的是，各地均在會上提出將「激發民間投資活力」作為2026年重點任務。