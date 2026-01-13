《神州經脈》A股成交再新高，傳查外企ETF交易，瑞銀料全年降息20基點

A股獲利回吐，三大指數今日（13日）齊跌，滬綜指收跌0.64%報4138.76點，深成指跌1.37%，創業板挫1.96%。交投依然活躍，滬深兩市成交3.65萬億元（人民幣．下同）再創新高，較上一個交易日增497億元或1.4%。分析人士稱，市場短期上漲過多，存技術回調壓力，但向下空間也有限。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9765，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子。今日人民幣兌一美元中間價報7.0103，較上個交易日升5點子，三連升，續創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約370點。



*今日新聞精選*



1. 美國總統特朗普12日宣布對伊朗所有貿易夥伴加徵25%關稅。伊朗主要貿易夥伴包括中國、印度、巴基斯坦、土耳其等。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應相關提問時表示，中方在關稅問題上的立場非常明確，關稅戰沒有贏家。中方將堅定維護自身正當合法權益。



2. 中國商務部宣布，1月14日起，對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反傾銷稅，並對原產於美國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反補貼稅，實施期限均為五年。進口太陽能級多晶硅反傾銷稅率的韓國公司為4.4%-113.8%，美國公司為53.3%-57%。對美國公司徵收的反補貼稅稅率仍舊為0%-2.1%。太陽能級多晶硅用於生產晶體硅光伏電池的棒狀多晶硅、塊狀多晶硅、顆粒狀多晶硅產品。



3. 據《彭博》引述據知情人士透露，中國正在檢查Jane Street Group（簡街資本）和其他境外公司參與其規模8590億美元ETF市場的情況，尋求有關經紀商開展此類活動的信息。知情人士說，中國監管機構迫切希望了解該行業的交易模式，尤其是在印度對Jane Street採取監管行動之後。去年，印度監管機構指控紐約的Jane Street操縱指數，誤導散戶投資者，該公司否認了這些指控。



4. 瑞銀大中華研討會今天在上海舉行，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，展望2026年，預計人民銀行可能進一步下調政策利率，若實施降息，節奏上或更可能集中在二季度及下半年，全年降息幅度或為20個基點，每次約10個基點。瑞銀集團首席執行官安思杰(Sergio P. Ermotti)表示，亞太區有望抓住AI帶來的新一輪紅利，未來五年，北美與大中華區有望成為全球財富創造的最強引擎。



5. 去年12月為兩期到期境內中票爭取到30個交易日的寬限期後，萬科在2026年初繼續努力避免出現首次公開債務違約。據《路透》報道，消息人士周二透露，萬科將繼續尋求將中票「22萬科MTN004」本金展期一年，並增加了具體增信措施；同時擬將寬限期由從30個交易日延長至90個交易日。



6. 永贏基金今日宣布，自1月14日起，對旗下的永贏高端裝備智選與永贏信息產業智選實施申購限額，限購金額均為100萬元。據《中國基金報》不完全統計，已有近30隻權益類基金今日發布限購公告。業內人士稱，部分績優基金限購，與開年以來A股市場表現較為突出有關；主要是為了控制基金規模，以保持投資策略的有效性。



7. 今日，賽力斯舉行100萬輛整車下線儀式。董事長張興海宣布，旗下品牌問界耗時五年達成首個百萬輛銷量，未來兩年將力爭完成第二個百萬銷量目標，即2026至2027年年均銷量需突破50萬輛。問界是賽力斯集團與華為深度合作的產品。問界汽車從首款車型發布，到2023年5月第10萬輛下線、2024年7月突破40萬輛，再到2026年1月達百萬輛，用時共46個月。



8. 內地「AI六小虎」之一百川智能今日正式發布新一代開源醫療增強大語言模型Baichuan-M3。據介紹，該模型在問診能力、醫療幻覺控制以及Healthbench和Healthbench Hard評測中均排名第一，不僅超越了OpenAI GPT-5.2，還在所有測試環節中超越了人類醫生的表現。百川智能創始人兼CEO王小川在會上透露，公司預計將於2027年啟動IPO上市。