《鍾之日記》生物醫藥強彈，兩萬七未企穩

1月13日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



隔夜美股回升，反映中概股表現的金龍指數飆逾4%，港股高開高走，一度升逾500點，站上兩萬七關口。醫藥股造好，科技股強勢，惟大市衝上27143高位後開始回調，兩萬七未企穩，恒指全日收報26848，升239點或0.9%，主板成交高達3152億元。



*A股獲利回吐，兩市成交額再破頂*



A股獲利回吐，三大指數今日齊跌，滬綜指收跌0.64%報4138.76點，深成指跌1.37%，創業板挫1.96%。交投依然活躍，滬深兩市成交3.65萬億元（人民幣．下同）再創新高，較上一個交易日增497億元或1.4%。分析人士稱，市場短期上漲過多，存技術回調壓力，但向下空間也有限。



瑞銀證券分析師孟磊對今年全年A股市場樂觀，認為現在市場情緒處於中等水平上方，並沒有出現過熱。他預計2026年A股盈利成長將加速至8%左右；一季度A股可能處於春節躁動中，開年以來全球股市都在上漲，這是全球流動性寬鬆抬升估值的現象。



市場全天震盪調整，商業航天概念集體退潮，板塊跌幅5%；國防軍工亦走軟，中天火箭(深:003009)、航天彩虹(深:002389)跌停。至於AI醫療、AI營銷概念逆市活躍，保險股漲2.1%，石油指數也升1.9%。



*生物醫藥股增長強勢，藥明康德揚逾8%*



一年一度的摩根大通全球醫療健康大會正在美國三藩市召開，會議聚焦生物技術、生物製藥等六大領域。港股生物醫藥股今日普遍走強，藥明康德(02359)揚逾8%，藥明生物(02269)升近6%，分別為今日表現最佳及次佳藍籌股。



藥明生物CEO陳智勝出席大會的演講材料顯示，2025年集團業務持續高速增長，一體化CRDMO（合同研究、開發與製造組織）平台新增209個項目，綜合項目總數達945個；集團的研究(R)平台亦表現強勢，首付款及總收款均創新高，新簽研究合同潛在里程碑付款逾40億美元。



摩通研報指出，藥明生物正順利實現強勁的2025年營收和盈利增長，預計2025及2026年收入將分別增長至213億元和246億元人民幣，按年增長率分別為14%及15%。該行維持對藥明生物的「增持」評級，目標價37元。



藥明康德也取得亮眼業績，預計2025年收入按年增長15.84%至約454.56億元人民幣，純利增長102.65%至約191.51億元人民幣。公司稱，增長主要受益於業務模式優勢、新產能拓展、經營效率提升及生產工藝優化，推動業務持續穩健增長。此外，期內非經常性損益對淨利潤有正面貢獻，主要來自出售聯營公司及部分業務的股權收益。



里昂證券研報指出，藥明康德業績超預期，主要得益於公司強大的整合型CRDMO模式、TIDES（寡核苷酸和多肽）業務的強勁增長，以及中國在全球小分子供應鏈中的競爭力，預計藥明康德有望跑贏同業，維持對其「跑贏大市」評級，目標價143.4元。



其他醫藥股普遍造好，瑞科生物(02179)飆37.5%，榮昌生物(09995)漲近8%，與艾伯維集團(Abbvie)就新型靶向PD-1/VEGF的雙特異性抗體藥物RC148簽署獨家授權許可協議，將獲6.5億美元的首付款，並有資格獲得最高達49.5億美元的開發、監管和商業化里程碑付款。石藥集團(01093)則受其創新藥普盧格列汀二甲雙胍緩釋片獲批上市的利好推動，今日股價彈超3%。



*萬科擬延長境內債展期寬限期，股價升轉跌*



外電報道，昔日內房龍頭萬科(02202)在2026年初繼續努力避免債務違約。消息人士透露，昨晚發送給債券持有人的一份展期方案草案顯示，該公司擬以持有的3家項目公司的應收款提供質押，為其人民幣債券「22萬科MTN004」本金展期一年提供增信措施，同時還提議進一步延長寬限期。



據報道，萬科提交給「22萬科MTN004」今年首次持有人會議的有兩個議案，議案一為擬將本金展期一年，並在寬限期1月28日內付息同時增加項目公司應收款質押的增信措施，議案二為寬限期擬延長至90個交易日（即4月29日截止）。



消息人士表示，萬科此次細化「22萬科MTN004」展期議案的增信措施為：將深圳市榮興房地產開發有限公司、廊坊萬恒盛業房地產開發有限公司以及北京友泰房地產開發有限公司三家項目公司的應收款質押作為增信擔保措施。



「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」的持有人會議擬於1月21日上午和下午分別召開。消息人士並預計，「22萬科MTN005」的議案預計與「22萬科MTN004」類似。兩隻債券未償還餘額分別為20億元人民幣和37億元人民幣，期限均為三年，票面利率亦同為3%。



萬科股價一度升逾3%，午後升幅逐漸收窄，甚至掉頭回落，最終收低0.3%，報3.37元。



