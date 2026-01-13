《Ａ股焦點》萬科A微升，續尋求境內中票本金展期一年並提供具體增信，寬限期擬延至90日

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

去年12月為兩期到期境內中票爭取到30個交易日的寬限期後，萬科(02202)(深:000002)在2026年初繼續努力避免出現首次公開債務違約。



據《路透》報道，消息人士周二透露，萬科將繼續尋求將中票「22萬科MTN004」本金展期一年，並增加了具體增信措施；同時擬將寬限期由從30個交易日延長至90個交易日。



萬科A現微升0.41%，報4.9元人民幣。



消息人士表示，持有人收到的初步議案顯示，公司提交給「22萬科MTN004」今年首次持有人會議的有兩個議案，議案一為擬將本金展期一年並在寬限期1月28日內付息同時增加項目公司應收款質押的增信措施，議案二為寬限期擬延長至90個交易日(即4月29日截止)。



「22萬科MTN004」和「22萬科MTN005」的持有人會議召集人浦發銀行和交通銀行此前公告稱，擬於1月21日上午和下午分別召開2026年第一次持有人會議；會議將對上述期債券展期相關事項進行審議。兩次會議表決截止日均為1月26日23:59。



萬科對此暫未予以置評。消息人士並預計，同日召開持有人會議的「22萬科MTN005」的議案預計與「22萬科MTN004」類似。



萬科尋求展期的首隻境內中票「22萬科MTN004」在去年12月接連召開兩次持有人會議，本息展期一年的三個相關議案在首次會議上均未獲通過；調整後的本金展期一年議案仍未獲第二次持有人會議通過，不過同時表決的寬限期延長至30個工作日的議案最終過關。



隨後召開的「22萬科MTN005」的持有人會議審議的多個展期議案亦受阻，而寬限期延長至30個工作日的議案則獲通過，與「22萬科MTN004」持有人會議投票結果類似。

