13/01/2026 09:21

【ＡＩ】工信部李樂成：「十五五」將聚焦人形機器人、腦機接口等產業

　　據《新華社》報道，工業和信息化部部長李樂成在接受採訪時表示，「十五五」時期，將錨定實現新型工業化這一關鍵任務，以推動高質量發展為主題，保持製造業合理比重，讓實體經濟根基更穩、韌性更強、質效更優。

　　李樂成指出，傳統產業是現代化產業體系的基底，將針對傳統產業實施煥新行動，分行業研究制定改造提升方案。實施「人工智能+」行動，探索創建一批零碳工廠和零碳園區。同時，新興產業是引領產業升級發展的新支柱、新引擎，將實施發展壯大新興產業打造新動能行動，創建一批國家新興產業發展示範基地。開展製造業新技術新產品新場景大規模應用示範，加快新興產業規模化發展。

　　在未來產業布局方面，李樂成強調，將進一步加強前瞻布局和統籌謀劃，加快建立未來產業投入增長和風險分擔機制，推動未來製造、未來信息、未來材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形機器人、腦機接口、深海極地、6G等領域，加強技術攻關、產品開發、企業培育、生態建設。

　　李樂成並指出，創新發展服務型製造是提升產業體系整體效能的重要路徑，將統籌開展技術創新、模式創新、產品創新，培育平台化設計、個性化定制等新模式，壯大柔性生產、雲製造等新業態，推動工業設計、研發設計等向專業化和價值鏈高端延伸。
《經濟通通訊社13日專訊》

