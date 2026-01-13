《中國要聞》王毅：中國對非合作堅持一個不能少，壓迫和霸凌將被逐出非洲

中共中央政治局委員、外長王毅結束非洲之行後受訪，指出中國對非合作堅持一個都不能少，一國都不能掉隊。中非友好已超越時空限制和國際風雲變幻，相信雙方將永遠堅定站在一起。新自由主義在非洲已瀕臨破產，新殖民主義在非洲亦不會有市場，一切壓迫和霸凌都將被逐出非洲，永不回返。



王毅提到，過去一年世界很不太平，非洲更不容易。中國外長連續36年新年首訪非洲，體現中國對非深厚情誼。當非洲面對關稅大棒衝擊時，中國宣布給予非洲各國零關稅的大禮。當一些外部勢力擺出教師爺做派，對非洲事務指手劃腳時，中國堅定支持非洲維護自身的主權安全和民族尊嚴。



可以預測，零關稅作為貿易和投資的復合舉措，將同非方擴大出口、吸引投資、增加就業等需求相互促進，帶動中非綠色產業、電子商務和支付、科技、人工智能等新興領域合作，中國的大市場將真正成為非洲的大機遇。



王毅還說，事實證明現代化並不等於西方化，西方化亦不一定能夠實現現代化，關鍵是要找到符合自身國情，並得到人民擁護的發展道路。中非攜手走向現代化，世界才能夠實現現代化。

《經濟通通訊社13日專訊》