《中國監管》中國據報檢查Jane Street等外資機構參與境內ETF交易情況

據《彭博》引述據知情人士透露，中國正在檢查Jane Street Group（簡街資本）和其他境外公司參與其規模8590億美元ETF市場的情況，尋求有關經紀商開展此類活動的信息。



知情人士說，中國監管機構迫切希望了解該行業的交易模式，尤其是在印度對Jane Street採取監管行動之後。去年，印度監管機構指控紐約的Jane Street操縱指數，誤導散戶投資者，該公司否認了這些指控。



據彭博行業研究，截至去年6月30日，Jane Street是中國合格境外投資者計劃下最大的外資ETF做市商，其次是總部阿姆斯特丹的Optiver以及美國公司Susquehanna International Group和Hudson River Trading。知情人士說，Jane Street在中國內地ETF交易總量中所佔比例不到2%。



*瑞銀去年底暫停Jane Street部分交易*



知情人士補充說，由於中國政府的詢問，瑞銀集團去年底暫停了Jane Street通過合格境外投資者(QFI)計劃進行的部分交易。另一家為外資ETF做市商提供服務的主要券商巴克萊，在被問及與Jane Street在中國的交易關係時不予評論。



知情人士稱，瑞銀此舉是一項預防措施，並未影響Jane Street面向中國的其他策略。目前沒有任何公司被指控有任何不當行為。也沒有跡象表明，北京方面的問詢影響了Jane Street同行之間的交易關係。



報道指，日益嚴格的審查凸顯了中國對股市表現的敏感性。中國股市以散戶投資者為主，波動性較大。近年來，隨著ETF在投資者中日益受歡迎，一些全球最大的公司紛紛湧入 中國市場。然而，目前鮮有官方數據能夠實時反映這些公司在中國市場的活躍程度。

