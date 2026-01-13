  • 會員
13/01/2026 10:10

《中國監管》中國據報檢查Jane Street等外資機構參與境內ETF交易情況

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國檢查Jane Street等外資機構參與境內ETF交易情況
▷ Jane Street為中國QFII計劃下最大外資ETF做市商，交易量佔比低於2%
▷ 瑞銀去年底暫停Jane Street部分QFI交易，巴克萊不予評論

　　據《彭博》引述據知情人士透露，中國正在檢查Jane Street Group（簡街資本）和其他境外公司參與其規模8590億美元ETF市場的情況，尋求有關經紀商開展此類活動的信息。

　　知情人士說，中國監管機構迫切希望了解該行業的交易模式，尤其是在印度對Jane Street採取監管行動之後。去年，印度監管機構指控紐約的Jane Street操縱指數，誤導散戶投資者，該公司否認了這些指控。

　　據彭博行業研究，截至去年6月30日，Jane Street是中國合格境外投資者計劃下最大的外資ETF做市商，其次是總部阿姆斯特丹的Optiver以及美國公司Susquehanna International Group和Hudson River Trading。知情人士說，Jane Street在中國內地ETF交易總量中所佔比例不到2%。

*瑞銀去年底暫停Jane Street部分交易*

　　知情人士補充說，由於中國政府的詢問，瑞銀集團去年底暫停了Jane Street通過合格境外投資者(QFI)計劃進行的部分交易。另一家為外資ETF做市商提供服務的主要券商巴克萊，在被問及與Jane Street在中國的交易關係時不予評論。

　　知情人士稱，瑞銀此舉是一項預防措施，並未影響Jane Street面向中國的其他策略。目前沒有任何公司被指控有任何不當行為。也沒有跡象表明，北京方面的問詢影響了Jane Street同行之間的交易關係。

　　報道指，日益嚴格的審查凸顯了中國對股市表現的敏感性。中國股市以散戶投資者為主，波動性較大。近年來，隨著ETF在投資者中日益受歡迎，一些全球最大的公司紛紛湧入中國市場。然而，目前鮮有官方數據能夠實時反映這些公司在中國市場的活躍程度。
《經濟通通訊社13日專訊》

