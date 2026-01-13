  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2026 12:11

《中國要聞》廣州擬出台新政：加快突破處理器、存儲芯片設計

　　《廣州市關於「十五五」時期全鏈條推動集成電路產業高質量發展的若干政策(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提到，爭取國家、省集成電路產業發展基金支持廣州市重大項目建設。鼓勵金融機構、地方金融組織通過銀行信貸、融資租賃等方式支持項目建設和企業經營，鼓勵產業主導部門對本行業重大項目按照實際貸款部分的一定比例進行貼息。支持企業利用多層次資本市場上市融資發展。鼓勵各類風險投資和股權投資基金進入集成電路領域，引導社會資本參與重大項目建設、企業兼併重組、上市企業培育、企業技術改造和關鍵基礎設施建設。

　　同時，著眼補齊產業鏈短板，集聚發展光掩膜、光刻膠、電子氣體、高純靶材、大硅片等製造材料生產線及其產業上下游，培育光刻、刻蝕、離子注入、沉積、清洗、檢測設備等製造設備龍頭企業。

　　此外，加快突破處理器、存儲芯片、邊緣計算芯片等高端通用芯片的設計，積極支持RISC-V(基於精簡指令集原則的開源指令集架構)、車規級、顯示驅動、傳感器、光通信、6G等專用芯片的開發，加強對集成電路企業產品首輪流片支持，對符合條件的相關企業開展擁有自主知識產權的28nm及以下或具備較大競爭優勢的芯片流片，按照不高於流片費用的50%給予補助。
《經濟通通訊社13日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

上一篇新聞︰13/01/2026 13:02  《Ａ股異動》鈞達股份Ａ漲停，現報８０﹒０９元人幣

下一篇新聞︰13/01/2026 12:10  小紅書與美團達成「紅美計劃」，首期「種草直達」美團買藥

其他
More

13/01/2026 11:48  蔚來汽車（０９８６６）：樂見中歐達成共識，將繼續推進在歐洲…

13/01/2026 11:40  《Ａ股焦點》中文在線半日漲１４％，擬赴港上市，旗下短劇作品…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線

13/01/2026 08:50

大國博弈

高息定存 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區