《中國要聞》廣州擬出台新政：加快突破處理器、存儲芯片設計

《廣州市關於「十五五」時期全鏈條推動集成電路產業高質量發展的若干政策(徵求意見稿)》公開徵求意見。其中提到，爭取國家、省集成電路產業發展基金支持廣州市重大項目建設。鼓勵金融機構、地方金融組織通過銀行信貸、融資租賃等方式支持項目建設和企業經營，鼓勵產業主導部門對本行業重大項目按照實際貸款部分的一定比例進行貼息。支持企業利用多層次資本市場上市融資發展。鼓勵各類風險投資和股權投資基金進入集成電路領域，引導社會資本參與重大項目建設、企業兼併重組、上市企業培育、企業技術改造和關鍵基礎設施建設。



同時，著眼補齊產業鏈短板，集聚發展光掩膜、光刻膠、電子氣體、高純靶材、大硅片等製造材料生產線及其產業上下游，培育光刻、刻蝕、離子注入、沉積、清洗、檢測設備等製造設備龍頭企業。



此外，加快突破處理器、存儲芯片、邊緣計算芯片等高端通用芯片的設計，積極支持RISC-V(基於精簡指令集原則的開源指令集架構)、車規級、顯示驅動、傳感器、光通信、6G等專用芯片的開發，加強對集成電路企業產品首輪流片支持，對符合條件的相關企業開展擁有自主知識產權的28nm及以下或具備較大競爭優勢的芯片流片，按照不高於流片費用的50%給予補助。

《經濟通通訊社13日專訊》