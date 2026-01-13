  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 15:23

【ＡＩ】江蘇：到2030年AI產業規模超萬億，智能終端等普及率90%以上

　　江蘇省政府發布關於印發江蘇省「人工智能+」行動方案的通知，提出到2027年，率先實現人工智能廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率70%以上，產業規模快速增長。到2030年，新一代智能終端、智能體等應用普及率90%以上，形成一批國內領先的大模型，打造一批規模化商業化應用場景，人工智能產業規模超萬億元人民幣，智能經濟成為全省經濟發展的重要增長極。到2035年，建成國內領先的「人工智能+」創新策源地、產業新高地和融合應用先導區，全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。

　　方案指出，大力培育智能原生新業態。以模型即服務、數據即服務為牽引，構建面向智能原生的技術、產品和服務體系。積極探索普惠高效開源應用新模式。加快智能體開發平台、自動化標注工具、開源算子庫等通用產品開發，完善具身智能機器人、智能穿戴、智能家居、智能裝備、大模型一體機、智能安防等智能原生硬件產業鏈，鼓勵信息技術企業向數智企業轉型，培育一批獨角獸企業。支持人工智能「一人公司(OPC)」創新創業模式。
《經濟通通訊社13日專訊》

