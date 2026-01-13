  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 18:04

保時捷中國回應部分經銷商暫停營業：正推動與銀行協商，將盡快提供保障客戶權益方案

　　保時捷中國部分經銷商近日暫停營業，影響到已訂購車輛未提車及車輛合格證被質押的客戶。《財聯社》今日引述保時捷中國回應稱，保時捷中國一直在主導推動與相關授信銀行的溝通和協商，將根據雙方協商結果盡快提供可實現的客戶權益保障方案。

　　保時捷中國稱，對於已向涉事門店支付購車定金但尚未提車的真實合同客戶，保時捷中國將提供保障方案，以維護這些客戶的合法權益；售後服務受影響客戶，其仍可在其他保時捷中心享受保時捷品牌官方出售的保養套餐及原廠質保服務。保時捷中國稱，受東安控股集團資金鏈問題的影響，作為品牌方，保時捷將關注客戶的實際困難，切實履行品牌責任。

　　去年12月26日，保時捷經銷商之一東安控股集團發布通告稱，因近年市場經濟下行，消費降級嚴重，汽車行業掀起價格戰，集團實際經營情況困難，旗下鄭州中原保時捷店、貴陽孟關保時捷店和鄭州東錦大眾店即日起暫停營業，全體員工放假，具體恢復營業時間待定。至於拖欠客戶合格證的問題，集團正積極與各銀行、廠家溝通，近期有望達成溝通結果，盡快將合格證交付給客戶；關於供應商欠款問題，集團將會分批次解決。

　　東安控股代理品牌包括保時捷、寶馬、沃爾沃、豐田等。

　　據了解，保時捷市場表現惡化。公司財報顯示，2025年前三季度，保時捷在全球銷售汽車同比下滑6%。同期，中國市場銷量同比大跌26%，降至4.3萬輛。
《經濟通通訊社13日專訊》

照顧者 情緒健康

