《Ａ股行情》滬綜指高開0.1%，中歐電動汽車案磋商「軟著陸」

中國商務部周一（12日）發布關於中歐電動汽車案磋商進展的通報稱，雙方一致認為有必要向對歐盟出口純電動汽車的中國出口商，提供關於價格承諾的通用指導。歐盟執委會稍後發布指導文件，闡明接受來自中國電動車製造商的最低價格報價，以避免歐盟在2024年10月實施的關稅條件。此舉釋放出貿易緊張局勢緩和的訊號，滬深股市今早高開，滬綜指高開0.11%，報4169.7點，深成指高開0.21%，創業板指高開0.07%。



中國商務部在聲明中對磋商結果表示歡迎。歐盟表示，最低價格機制將考慮製造商獲得的國家補貼，因此既能保護歐洲汽車製造商的利益，又能讓比亞迪(01211)(深:002594)等中國車企在歐洲銷售車輛時保留利潤，而不是將其用於繳納關稅。



另外，美國總統特朗普突然表示，任何與伊朗有商業往來的國家，在與美國進行任何商業往來時，將被加徵25%的關稅。特朗普又說新關稅「即刻生效」，但沒有透露細節。伊朗的主要貿易夥伴包括印度、土耳其和中國，中美元首去年達成的貿易休戰協議面臨考驗。



人行今日進行3586億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有162億元逆回購到期，即今日淨投放3424億元。

《經濟通通訊社13日專訊》