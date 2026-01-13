  • 會員
13/01/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.03%，兩市成交已超2.4萬億

　　滬深股市現回調壓力，滬綜指半日微跌0.03%，收報4163.84點，深成指也跌0.31%，創業板指軟0.83%。交投持續放量，兩市半日成交達24352億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加1283億元或5.6%。Wind數據顯示，昨日(12日)兩融交易額約4272億元，這是A股市場歷史上兩融交易額第二次超過4000億元，上一次是2024年10月8日，當日兩融交易額約4073億元。

　　盤面上，商業航天概念上午跌3.5%，航天長峰(滬:600855)、航天科技(深:000901)等多股跌停。A股商業航天概念連日來行情火爆，1月12日晚，多隻商業航天概念股發布異動公告，提示股價存在炒作風險。其中航天環宇(滬:688523)公告表示，稱若股價繼續異常上漲，或申請停牌核查。航天環宇半日跌9.7%。

　　另外，AI醫療、AI營銷概念逆勢強勢，由易點天下(深:301171)、中文在線(深:300364)和天龍集團(深:300063)組成的AI應用新「易中天」組合飆升，天龍集團升20%封板。易點天下股價漲近16%，中文在線升14.2%；中文在線去年12月16日公告，擬發行H股並於港交所主板掛牌上市。
《經濟通通訊社13日專訊》

