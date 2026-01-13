《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交3.65萬億元再創新高

A股獲利回吐，三大指數今日齊跌，滬綜指收跌0.64%報4138.76點，深成指跌1.37%，創業板挫1.96%。交投依然活躍，滬深兩市成交3.65萬億元（人民幣．下同）再創新高，較上一個交易日增497億元或1.4%。分析人士稱，市場短期上漲過多，存技術回調壓力，但向下空間也有限。
瑞銀證券分析師孟磊對今年全年A股市場樂觀，認為現在市場情緒處於中等水平上方，並沒有出現過熱。他預計2026年A股盈利成長將加速至8%左右；一季度A股可能處於春節躁動中，開年以來全球股市都在上漲，這是全球流動性寬鬆抬升估值的現象。
大同證券首席投資顧問張誠表示，短期熱點主要是商業航空、GEO（生成式引擎優化）概念，芯片、腦機接口等概念也蠢蠢欲動。他並指，滬深兩市成交額上日突破3.6萬億元，意味著市場邁向新階段，場外資金對市場的關注度不斷提升，增量資金和場外資金逐步入市，預計3萬億元水平的成交將逐步成為新常態。
市場全天震盪調整，商業航天概念集體退潮，板塊跌幅5%；國防軍工亦走軟，中天火箭(深:003009)、航天彩虹(深:002389)跌停。至於AI醫療、AI營銷概念逆市活躍，保險股漲2.1%，石油指數也升1.9%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4761.03
|-0.60
|上證指數
|4138.76
|-0.64
|14815.70
|深證成指
|14169.40
|-1.37
|21694.90
|創業板指
|3321.89
|-1.96
|科創50
|1469.57
|-2.80
|B股指數
|257.77
|-0.26
|2.34
|深證B指
|1271.16
|-0.83
|0.65
《經濟通通訊社13日專訊》
