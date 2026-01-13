  • 會員
13/01/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交3.65萬億元再創新高

　　A股獲利回吐，三大指數今日齊跌，滬綜指收跌0.64%報4138.76點，深成指跌1.37%，創業板挫1.96%。交投依然活躍，滬深兩市成交3.65萬億元（人民幣．下同）再創新高，較上一個交易日增497億元或1.4%。分析人士稱，市場短期上漲過多，存技術回調壓力，但向下空間也有限。

　　瑞銀證券分析師孟磊對今年全年A股市場樂觀，認為現在市場情緒處於中等水平上方，並沒有出現過熱。他預計2026年A股盈利成長將加速至8%左右；一季度A股可能處於春節躁動中，開年以來全球股市都在上漲，這是全球流動性寬鬆抬升估值的現象。

　　大同證券首席投資顧問張誠表示，短期熱點主要是商業航空、GEO（生成式引擎優化）概念，芯片、腦機接口等概念也蠢蠢欲動。他並指，滬深兩市成交額上日突破3.6萬億元，意味著市場邁向新階段，場外資金對市場的關注度不斷提升，增量資金和場外資金逐步入市，預計3萬億元水平的成交將逐步成為新常態。

　　市場全天震盪調整，商業航天概念集體退潮，板塊跌幅5%；國防軍工亦走軟，中天火箭(深:003009)、航天彩虹(深:002389)跌停。至於AI醫療、AI營銷概念逆市活躍，保險股漲2.1%，石油指數也升1.9%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004761.03-0.60　
上證指數4138.76-0.6414815.70
深證成指14169.40-1.3721694.90
創業板指3321.89-1.96　
科創501469.57-2.80　
B股指數257.77-0.262.34
深證B指1271.16-0.830.65

《經濟通通訊社13日專訊》

