《Ａ股行情》滬綜指收跌0.64%，兩市成交3.65萬億元再創新高

A股獲利回吐，三大指數今日齊跌，滬綜指收跌0.64%報4138.76點，深成指跌1.37%，創業板挫1.96%。交投依然活躍，滬深兩市成交3.65萬億元（人民幣．下同）再創新高，較上一個交易日增497億元或1.4%。分析人士稱，市場短期上漲過多，存技術回調壓力，但向下空間也有限。



瑞銀證券分析師孟磊對今年全年A股市場樂觀，認為現在市場情緒處於中等水平上方，並沒有出現過熱。他預計2026年A股盈利成長將加速至8%左右；一季度A股可能處於春節躁動中，開年以來全球股市都在上漲，這是全球流動性寬鬆抬升估值的現象。



大同證券首席投資顧問張誠表示，短期熱點主要是商業航空、GEO（生成式引擎優化）概念，芯片、腦機接口等概念也蠢蠢欲動。他並指，滬深兩市成交額上日突破3.6萬億元，意味著市場邁向新階段，場外資金對市場的關注度不斷提升，增量資金和場外資金逐步入市，預計3萬億元水平的成交將逐步成為新常態。



市場全天震盪調整，商業航天概念集體退潮，板塊跌幅5%；國防軍工亦走軟，中天火箭(深:003009)、航天彩虹(深:002389)跌停。至於AI醫療、AI營銷概念逆市活躍，保險股漲2.1%，石油指數也升1.9%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4761.03 -0.60 上證指數 4138.76 -0.64 14815.70 深證成指 14169.40 -1.37 21694.90 創業板指 3321.89 -1.96 科創50 1469.57 -2.80 B股指數 257.77 -0.26 2.34 深證B指 1271.16 -0.83 0.65

《經濟通通訊社13日專訊》