13/01/2026 10:02

《Ａ股焦點》多個商業航天概念股提示炒作風險，板塊現回調

　　A股商業航天概念連日來行情火爆。1月12日晚，多隻商業航天概念股發布異動公告，提示股價存在炒作風險，概念板今日早盤回調。中國衛通(滬:601698)、航天長峰(滬:600855)紛紛跌停，國科軍工(滬:688543)、信維通信(深:300136)、廣聯航空(深:300900)、航天智裝(深:300455)跌幅均逾一成。

　　中國衛星(滬:600118)昨晚再次發布股票交易風險提示公告，這已是該公司近一個月內第四次發布風險提示。中國衛星現價挫4.9%，報111元人民幣。中國衛星表示，公司股票自2025年12月3日至2026年1月12日累計上漲179.16%，遠超同期申萬軍工行業40.68%和上證A指7.42%的漲幅，但公司基本面未發生重大變化，股價已處於歷史最高點並明顯脫離基本面，存在市場情緒過熱、非理性炒作等交易風險，短期有快速回落可能。

　　航天環宇(滬:688523)公告，公司股票自2025年11月21日以來收盤價格累計上漲幅度為265.82%，短期漲幅高於同期行業及上證指數漲幅。公司股價短期波動幅度較大，已明顯偏離市場走勢，存在較高的炒作風險，如未來公司股票價格進一步異常上漲，公司可能申請停牌核查。目前航天環宇跌超17.3%，報75.09元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

