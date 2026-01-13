  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 11:05

《Ａ股焦點》鋰礦股走強，贛鋒鋰業升近7%，碳酸鋰主力合約漲超10%

　　廣期所碳酸鋰主力合約漲幅擴大至10%，報171500元人民幣/噸。鋰礦股走強，中礦資源(深:002738)漲7.8%，贛鋒鋰業(深:002460)升6.7%，天齊鋰業(深:002466)彈5.3%，盛新鋰能(深:002240)升4.3%，西藏礦業(深:000762)、大中礦業(深:001203)跟漲。
《經濟通通訊社13日專訊》

