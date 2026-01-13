  • 會員
13/01/2026 09:42

《中國要聞》光伏產品出口退稅4月取消，物流業界料搶運潮將至，有工廠取消休假

　　財政部、稅務總局將自2026年4月1日起取消光伏等產品增值稅出口退稅。從退稅9%到全面取消，有關舉措將使光伏企業的出口成本有所上升。據內媒《每日經濟新聞》引述國際物流平台「運去哪」一線銷售人員表示，「很多光伏工廠都取消工人休假，叫回來加班」，國內廠商肯定要趕在4月之前發貨，但上游搶運潮尚未傳導至物流端。

　　報道又引述青島泰澤國際物流有限公司總經理盧勇稱，目前光伏產品的訂艙量未見增長，企業尚需時間反應，但預計會有一波搶運潮，或將對淡季航運有所幫助。

　　運去哪航管專家則稱，雖然工廠趕工，但從航運公司角度來看，交貨會有排期，目前退稅政策調整影響尚未傳導至物流端。此外，部分光伏客戶發貨地不在中國，產能已轉移至非洲、東南亞等地。

　　也有貨運代理人士表示，目前物流業內已有應對預案，如利用保稅倉庫延長窗口期。

　　中國光伏行業協會日前就新措施發文回應稱，自2024年以來，中國光伏產品出口價格持續走低，呈現「量增價減」態勢。部分光伏企業會將出口退稅額讓渡給境外採購方，造成利潤流失。儘管調整出口退稅並非從根本上解決「內捲外化」問題的唯一手段，但從長期看，該舉措有利於抑制出口價格的過快下滑，降低貿易摩擦發生的概率。
《經濟通通訊社13日專訊》

