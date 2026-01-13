  • 會員
13/01/2026 10:23

《提振消費》上海：放寬汽車貸款申請條件，推動零售類貸款資產證券化

免責聲明

▷ 上海出台28項措施促消費及服務業提質
▷ 措施包含放寬汽車貸款條件及推動零售貸款證券化
▷ 政策支持消費基建融資及遊戲電競產業發展

　　上海市人民政府辦公廳印發《上海市促進服務業提質增效和消費提振擴容聯動發展的若干措施》，從七方面提出共28項措施。第一項措施即為「豐富個人消費金融服務」，當中提出，圍繞假日經濟、夜間經濟、懷舊經濟、二次元經濟等場景，鼓勵金融機構創新開發適合新型消費特點的金融產品和服務，結合消費節慶開展多樣化刷卡優惠活動。落實個人消費貸款貼息政策。優化汽車貸款流程，放寬申請條件，合理確定貸款發放比例、期限和利率。豐富綠色智能家居家裝等大宗消費領域信貸產品。做好「外卡內綁」、「外包內用」移動支付服務。推動個人消費、信用卡等零售類貸款資產證券化，促進盤活信貸存量。

　　《措施》又提出要「強化消費基礎設施金融支持」，鼓勵金融機構對接商圈、商業設施、社區便民服務設施改造提升等消費領域重點項目，在貸款審批條件、期限設置、投放額度等方面加強支持。支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金(REITs)。支持符合條件的消費基礎設施項目申報地方政府專項債券。

*支持發展AI微短劇，引導平台企業減佣降費*

　　另外，《措施》提出，要促進遊戲電競產業發展。打造具有全球影響力的自有品牌賽事體系，引進國際頂級電競賽事，對符合條件的項目給予支持。打造遊戲電競自主IP，對具有自主IP的原創精品遊戲、AI原生遊戲等單項產品，以及舉辦高能級遊戲評獎項目和國際性行業活動，按照規定給予獎勵。支持遊戲電競創業孵化，對符合條件的產業園區、孵化器給予支持。

　　同時，支持微短劇優質內容創作。舉辦微短劇創作者大賽，吸引更多微短劇團隊來滬創作生產，對優質微短劇項目給予獎勵支持。支持發展AI微短劇，建設AI微短劇集聚區和公共服務平台，完善微短劇攝制服務聯盟工作機制。

　　《措施》並提出「規範有序發展平台經濟」。支持電商平台、生活服務類平台等綜合性平台企業創新發展，培育母嬰、家政、養老等細分領域專業消費平台。引導平台企業良性競爭，規範平台經營行為，禁止平台企業強制或者變相強制平台內經營者低於成本價銷售商品。引導平台企業減佣降費，督促平台企業制定公開透明的收費規則，優化和減免入駐押金、訂單抽佣、流量推廣等費用。
《經濟通通訊社13日專訊》

