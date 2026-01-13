《中國要聞》民政部：研究制定專項金融支持政策，推動適合老齡產業的信貸產品創新

民政部今日舉行專題新聞發布會，介紹《關於培育養老服務經營主體 促進銀髮經濟發展的若干措施》有關情況。民政部老齡工作司副司長郭漢橋介紹，民政部積極推動將發展銀髮經濟納入相關專項規劃，聯合有關部門，研究制定促進銀髮經濟高質量發展的支持措施，明確未來一段時期產業發展的主要目標、重點任務。重點聚焦養老服務、康復輔助器具、適老化產品等細分領域，提出一系列具有針對性的支持舉措，優化產業布局，引導社會資本、技術等要素有序投資，推動產業提質升級。



其中，在金融支持方面，民政部會同有關部門研究制定專項金融支持政策，推動適合老齡產業特點的信貸產品和服務模式創新，引導帶動社會資本參與，提供多元融資支持。在數據支撐方面，建立健全老齡事業和銀髮經濟統計監測制度，指導有條件的地區先行研究銀髮經濟統計分類標準，開展銀髮經濟核算，為產業發展提供數據支持。在人才培養方面，聯合教育、人力資源和社會保障等部門，推動高等院校、職業院校加強康復、養老護理、老年產品設計等專業人才培養，完善職業技能等級認定，壯大產業人才隊伍。



《經濟通通訊社13日專訊》