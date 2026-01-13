【ＡＩ】英偉達否認要求客戶為訂購H200芯片預付全款

據《路透》報道，英偉達發言人周二在給《路透》的一份聲明中表示，英偉達不要求客戶為購買H200芯片支付預付款。



《路透》曾在上周四(8日)引述消息人士指，英偉達要求中國客戶在訂購H200人工智能芯片時預付全款，以對沖北京方面批准發貨的不確定性。英偉達在最新聲明中回應稱，公司「絕不會要求客戶為未收到的產品付款」。

《經濟通通訊社13日專訊》