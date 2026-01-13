《Ａ股焦點》中文在線半日漲14%，擬赴港上市，旗下短劇作品火爆

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中文在線(深:300364)繼昨日漲停後，今早盤中飆升超19%，半日收漲14.2%，報39.96元人民幣。



消息面上，中文在線去年12月16日公告，擬發行H股並於港交所主板掛牌上市。此外，中文在線上周五（9日）在投資者關係平台上表示，公司旗下小說改編的短劇作品《一品布衣》自上線以來深受歡迎。根據紅果平台和雲合數據統計，日播放量峰值達2.38億，登上紅果熱播短劇總榜第一名。目前《一品布衣》第二季已開啟預約，第三方數據顯示，紅果預約量已突破400萬。



在回應投資者海外業務相關提問時，中文在線稱，公司海外業務覆蓋全球多個國家和地區，如旗艦短劇平台FlareFlow及網文平台Rocnovel已在海外應用商店上線。



據了解，FlareFlow在2025年4月上線，截至2025年三季度末累計下載量已突破1900萬次，日活躍用戶約60萬，上線作品超3000部，覆蓋全球177個國家和地區。另據Sensor Tower去年11月全球短劇App流水數據，中文在線旗下投資、自研兩大出海短劇平台ReelShort、FlareFlow市佔率均位列全球Top 6。



公開資料顯示，中文在線深耕數字文化內容行業，是內地領先的數字文化內容產業集團。2025年前三季度，公司實現營業收入10.11億元人民幣，同比增長25.12%；實現歸母淨利潤-5.20億元人民幣，同比下降176.64%。

《經濟通通訊社13日專訊》