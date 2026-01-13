  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 12:10

小紅書與美團達成「紅美計劃」，首期「種草直達」美團買藥

　　據《科創板日報》報道，小紅書已與美團達成「紅美計劃」，首期開放美團買藥行業線，即美團平台商家可在小紅書投放的廣告筆記掛鏈跳轉，實現「種草直達」。這也是繼2025年5月，淘寶天貓、京東等電商平台陸續與小紅書簽訂「紅貓計劃」、「紅京計劃」後，首個即時零售平台加入。

　　據了解，快克、小葵花、芬必得等成為「紅美計劃」中首批試水「種草直達」的醫藥品牌。正值冬季，買藥需求高峰期，種草直達平均帶動品牌小紅書站內搜索量增42%、並一鍵跳轉美團買藥完成交易，訂單成本較行業均值下降超33%。

　　公開信息顯示，美團目前支持全國近3000個市區縣旗的即時零售服務，平台上擁有全國超過25萬家藥店，其中超過1.5萬家為24小時藥店。

　　小紅書於2025年9月正式上線的「種草直達」，補齊了品牌在「種草」過程中頗具挑戰的「最後一公里」。品牌發現，在投放「種草」廣告的同時搭配「種草直達」，進店效率比單獨投放任一工具提升76%。

　　早在2025年3月已有消息傳出，小紅書繼小紅星（淘天）、小紅盟（京東）、小紅鏈（唯品會）後，迎來新的鏈路項目「小紅團」，即是小紅書與美團實現打通。當時消息指，小紅團處於內測一期，暫只支持閃購、醫藥業務。
《經濟通通訊社13日專訊》

