《打擊貪腐》原上海電氣集團董事長鄭建華被判死緩，挪用逾7億公款放貸

原上海電氣（集團）總公司黨委書記、董事長鄭建華受賄、貪污、挪用公款、國有公司人員濫用職權案，今日在上海市第一中級人民法院一審公開宣判。法院對鄭建華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑五年，並處罰金二十萬元（人民幣．下同）；以挪用公款罪，判處有期徒刑十五年；以國有公司人員濫用職權罪，判處有期徒刑七年；決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處罰金二十萬元，沒收個人全部財產。違法所得及收益予以追繳。



經審理查明，2003年至2021年，鄭建華利用職務上的便利，為他人提供幫助，索取或非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1.56億餘元；2007年至2008年，鄭建華利用職務上的便利，夥同他人侵吞單位公款215萬元；2018年上半年，鄭建華利用職務上的便利，挪用公款借貸給他人使用，至案發，尚有7億餘元未歸還；2015年至2021年，鄭建華為營造個人政績與謀取個人私利，違反規定，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失。



法院認為，鄭建華的受賄數額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大損失，論罪應當判處死刑。不過，鄭建華到案後如實供述自己的罪行；部分受賄是未遂，受賄贓款、贓物已基本追繳到案等，對其所犯受賄罪判處死刑可不立即執行。綜合鄭建華犯罪情況和對社會的危害程度，法院依法作出上述判決。



*上海紀委此前通報，鄭建華通過民間放貸獲取大額回報*



66歲的鄭建華是工商管理碩士，高級經濟師，2001年4月起歷任上海電機廠有限公司副總經理、上海汽輪發電機有限公司總裁、上海電氣電站集團總裁、上海電氣集團股份有限公司總裁等職，2017年8月升任集團黨委書記、董事長，至2021年7月落馬，2022年7月被開除黨籍和公職。案件於2023年4月開審。



據當年上海市紀委監委關於鄭建華「雙開」的通報，鄭建華的問題包括「政績觀扭曲，擅權妄為，私欲膨脹，靠企吃企，其行為造成了國有資產特別重大損失，嚴重污染了國有企業政治生態」、「違規擁有非上市公司股份」、「通過民間放貸獲取大額回報，利用職權為親屬經營活動牽線搭橋，搞權色交易、錢色交易」等。

