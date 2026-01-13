  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 15:22

《Ａ股動向》聞泰科技：印度業務資產包交易起爭議，遭立訊精密提交國際仲裁

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 聞泰科技子公司與立訊聯滔因印度資產交易爭議提交新加坡仲裁
▷ 立訊要求終止協議並返還19.77億盧比，聞泰追討1.6億元人民幣餘款
▷ 印度土地權屬變更未完成，其餘資產已轉移

　　聞泰科技(滬:600745)公告稱，子公司印度聞泰與立訊聯滔就印度業務資產包交易起爭議，該爭議事項近日已被立訊聯滔提交至新加坡國際仲裁中心(SIAC)。《每日經濟新聞》引述知情人士透露，此次印度業務資產包出現「尾款風波」的重要原因，在於「印度聞泰的資產被政府有關部門查封、凍結，導致無法正常進行交割」。　

　　公告指，聞泰科技董事會和監事會2025年3月通過一項重大資產出售方案，擬以現金交易的方式向立訊精密及立訊通訊（上海）轉讓旗下的多家公司，包括聞泰科技（深圳）及Wingtech Group (HongKong) Limited（香港聞泰)，以及含印度聞泰、聞泰科技（無錫）等的業務資產包。截至本公告披露日，印度聞泰相關業務資產包已完成轉移，目前僅印度土地尚需交易對方配合進行資產權屬變更手續，而且本次交易的其餘標的資產均已完成所涉權屬變更登記手續。

　　公告提到，印度業務資產包於2025年6月由印度聞泰與立訊聯滔簽署《Asset Transfer Agreement》（《印度資產協議》），約定印度業務資產包交易的具體內容。不過，雙方對《協議》的履行有爭議。

*立訊要求聞泰返還已支付交易對價19.77億印度盧比*

　　公告稱，聞泰方面曾多次發出書面文件，催告立訊聯滔盡快根據相關約定支付印度業務資產包剩餘的交易對價約1.6億元人民幣，但立訊聯滔逾期且至今尚未支付，並於2025年12月16日向聞泰方面發出通知書，單方主張終止《印度資產協議》。立訊聯滔還請求仲裁庭裁決終止《印度資產協議》並免除其在該協議項下的履約義務；同時要求印度聞泰返還其就印度業務資產包已支付的交易對價合計約19.77億印度盧比，並支付自立訊聯滔發出終止通知書之日起至前述款項實際支付日期間產生的相應利息及仲裁費用。

　　公告稱，聞泰方面將對此進行回應並提出反請求，要求立訊聯滔繼續履約、支付剩餘交易對價並賠償相應損失。

　　聞泰科技股價今日低開低走，收跌3.5%，報38.58元人民幣。
《經濟通通訊社13日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

