  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

13/01/2026 16:37

【關稅戰】商務部：對美國和韓國太陽能級多晶硅續徵五年反傾銷稅

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國商務部續徵美韓太陽能級多晶硅反傾銷稅五年，2026年1月14日生效
▷ 2025年期終複審裁定終止措施將致傾銷及損害繼續發生
▷ 對美同時續徵反補貼稅五年，2026年1月14日生效

　　中國商務部公告，自2026年1月14日（明日）起，對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

　　商務部自2014年1月20日起對上述進口產品徵收反傾銷稅，稅率為美國公司53.3%-57%，韓國公司2.4%-48.7%，為期5年，並曾在2020年1月20日起延長實施期限5年。期間，韓國公司的稅率曾在2017年被商務部調整為4.4%-113.8%。

　　2025年1月14日，商務部應中國太陽能級多晶硅產業申請，對此次反傾銷措施進行期終複審調查。複審裁定，如果終止反傾銷措施，原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國太陽能級多晶硅產業造成的損害可能繼續或再度發生。商務部因此根據調查結果，向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出延長實施期限的決定。

*對美國太陽能級多晶硅繼續徵收反補貼稅，為期五年*

　　與此同時，商務部公告，自2026年1月14日起，對原產於美國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反補貼稅，實施期限為5年。

　　這項反補貼稅自2014年1月20日起徵收，為期5年，美國各公司稅率為0%-2.1%。2020年1月20日，反補貼稅延長實施5年。至2025年1月14日，應中國太陽能級多晶硅產業申請，商務部對這項反補貼措施進行期終複審調查，最終裁定，若終止反補貼措施，美國對相關產品的補貼可能繼續或再度發生，對中國太陽能級多晶硅產業造成的損害可能繼續或再度發生。因此決定再延長實施期限。
《經濟通通訊社13日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區