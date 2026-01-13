  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 16:23

【ＡＩ】百川智能發布新一代開源醫療模型，預計明年啟動IPO

　　內地「AI六小虎」之一百川智能今日正式發布新一代開源醫療增強大語言模型Baichuan-M3。據介紹，該模型在問診能力、醫療幻覺控制以及Healthbench和Healthbench Hard評測中均排名第一，不僅超越了OpenAI GPT-5.2，還在所有測試環節中超越了人類醫生的表現。

　　百川智能創始人兼CEO王小川在會上透露，公司預計將於2027年啟動IPO上市。談及近期備受關注的AI大模型企業上市，王小川稱，「他們主要還是踩在通用模型技術紅利和政策支持的基礎上，但目前他們的市值和商業化能力並不匹配，但AI醫療今天也是大模型競爭中的一個範式，雖然它的成熟會晚一點，在後面我們的路徑，肯定也是奔著上市去的」。

　　王小川又指，自2023年公司創業伊始，儘管市場上對AI技術存在諸多質疑，但團隊堅信AI技術的浪潮已經到來。隨著近期OpenAI、Anthropic等國際知名AI企業紛紛進入醫療領域，AI醫療已經正式進入應用階段，成為AI技術應用的核心領域。
《經濟通通訊社13日專訊》

