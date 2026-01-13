【反內捲】工信部：製造業企業要提升核心競爭力，自覺抵制「內捲」

工信部微信公眾號「工信微報」發文稱，工信部部長李樂成今日上午主持召開第十八次製造業企業座談會。會議強調，廣大企業家要堅守主業，在加快自身發展的同時引領行業提質增效，以優質產品和服務在國內外市場贏得競爭優勢。深耕創新，提升核心競爭力。加強自律，打造良性生態。積極參與行業規則制定和自律機制建設，自覺抵制「內捲」，促進共贏，呵護行業發展環境。



*堅持以質取勝，提升優質工業品供給能力*



會議又強調，2026年是「十五五」開局之年，穩定工業經濟增長責任重大。要科學看待和把握當前工業經濟面臨形勢，全力鞏固工業經濟穩中向好態勢，深入實施新一輪十大重點行業穩增長工作方案，發揮重點行業、地區帶動作用，堅持以優爭先、以質取勝，提升優質工業品供給能力，激發提振新消費需求，統籌用好「兩重」、「兩新」政策，著力穩定製造業有效投資，激發民間投資活力。



來自鋼鐵、有色、新材料、汽車、機械、船舶、輕工、醫藥、電子等重點行業的12家企業負責人和中國機械工業聯合會、中國石油和化學工業聯合會負責人，在會上作交流發言，介紹企業生產經營和行業發展情況，圍繞穩定經濟運行、激發市場潛力、推進技術攻關、優化發展環境、加強助企幫扶等方面建言獻策。部相關司局和單位對問題訴求和意見建議現場予以回應。

《經濟通通訊社13日專訊》