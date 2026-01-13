  • 會員
AH股新聞

13/01/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3406.50
紫金礦業(601899)2475.47
兆易創新(603986)2132.35
中國平安(601318)2004.54
工業富聯(601138)1818.07
貴州茅台(600519)1470.96
洛陽鉬業(603993)1411.60
金山辦公(688111)1372.21
中信證券(600030)1267.90
華友鈷業(603799)1266.92
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6125.93
中際旭創(300308)4785.51
新易盛(300502)4349.92
陽光電源(300274)2699.84
北方華創(002371)2554.17
立訊精密(002475)2172.67
航天發展(000547)2078.29
天孚通信(300394)1822.37
東方財富(300059)1604.24
藍色光標(300058)1604.18

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社13日專訊》

