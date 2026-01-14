《Ａ股異動》金隅集團A漲停，現報2.34元人幣

金隅集團A股(滬:601992)現漲停，報2.34元(人民幣．下同)，升9.9%，最低價2.34元；成交3565萬股，成交金額8341萬元；換手率0.4%。
金隅集團H股(02009)升5.6%，報0.94港元，最高價0.94港元，最低價0.94港元；成交648.4萬股，成交金額609.5萬港元。金隅集團A股較H股呈176.9%溢價。
《經濟通通訊社14日專訊》
14/01/2026 09:26
