【數據解讀】海關：去年廣東等7個外貿大省進出口共增2.7%，貢獻全國超一半增量

海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良今日在國新辦發布會上介紹去年各地區外貿特點時表示，外貿大省挑大樑。去年，廣東、江蘇、浙江、上海、山東、北京、福建7省市合計進出口34.11萬億元（人民幣．下同），增長2.7%，貢獻了中國一半以上的外貿增量，有力穩住外貿基本盤。其中，高技術產品進出口增長11.4%，拉動了7省市整體進出口2.2個百分點，電子信息、高端裝備等產品的進口、出口都實現較快增長。



*大灣區內地9市外貿規模超9萬億，增4.7%*



此外，重點區域添動力。雄安新區高質量建設成效顯著，去年進出口迅速增長，規模突破700億元。長三角地區進出口增長6.3%，佔中國外貿的比重提升到37.4%，該地區船舶和海洋工程裝備、生物醫藥等產品出口分別增長11.4%、6.9%，均佔中國同類產品出口總值的一半以上。粵港澳大灣區內地9市外貿規模穩步擴大，2025年邁上9萬億元台階，達到9.15萬億元，增長4.7%，出口了中國近五成的平板電腦、八成以上的3D打印機。港珠澳大橋充分發揮了區域物流大動脈作用，去年經港珠澳大橋口岸進出口3258.4億元，增長40.1%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》