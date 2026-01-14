  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

14/01/2026 08:59

《駐京專電》八部門14項舉措促進銀髮經濟，鼓勵發展養老服務機器人

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 八部門發布14項措施促進銀髮經濟，鼓勵養老服務機器人
▷ 支持大數據、人工智能等技術應用於老年人健康監測
▷ 工信部計劃研發養老機器人及適老產品，推進智能終端改造

　　民政部、發改委、工信部、財政部、自然資源部、商務部、市場監管總局、國家知識產權局等八部門近日聯合印發《關於培育養老服務經營主體　促進銀髮經濟發展的若干措施》。《若干措施》共提出14項具體舉措，包括鼓勵養老服務經營主體擦亮品牌、打響品牌，鼓勵養老服務機器人產業發展。

　　民政部養老服務司司長李邦華表示，在促進養老服務市場化供需對接方面，《若干措施》提出，優化養老服務和適老化產品供給，引導養老服務機構通過連鎖化運營發展社區支持的居家養老，支持各地、電商平台、大型商超等，拓展和強化養老服務產品供需對接、服務示範、行業指導、資源鏈接等功能，促進線上線下養老服務消費更便利、更適配。

*積極探索腦機接口、外骨骼機器人、肌肉外甲等技術*

　　此外，《若干措施》還大力支持科技賦能養老服務，提出推動大數據、人工智能、北斗技術運用到老年人健康監測和個性化服務等場景，鼓勵養老服務機器人產業發展，支持智能設備開發企業嵌入養老機構試點試用，為養老服務智能化發展、改善老年人服務體驗指明方向；加快推動具身智能技術、新興材料技術、基因技術、康復輔具等產品研發，積極探索腦機接口、外骨骼機器人、肌肉外甲等技術，為身體功能退化的老年人提供科技支撐。

　　工信部消費品工業司副司長李強在發布會上表示，下一步，工信部將堅持需求導向、問題導向，持續推動新一代信息技術等與養老服務深度融合。聚焦老年人生活痛點，加大養老服務機器人、適老鞋服、易吞咽食品等產品研發力度；加快推進智能終端、智慧社區、智慧家庭等領域重點標准發布實施；持續深化互聯網應用及智能終端適老化改造。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區