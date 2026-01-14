《駐京專電》八部門14項舉措促進銀髮經濟，鼓勵發展養老服務機器人

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

民政部、發改委、工信部、財政部、自然資源部、商務部、市場監管總局、國家知識產權局等八部門近日聯合印發《關於培育養老服務經營主體 促進銀髮經濟發展的若干措施》。《若干措施》共提出14項具體舉措，包括鼓勵養老服務經營主體擦亮品牌、打響品牌，鼓勵養老服務機器人產業發展。



民政部養老服務司司長李邦華表示，在促進養老服務市場化供需對接方面，《若干措施》提出，優化養老服務和適老化產品供給，引導養老服務機構通過連鎖化運營發展社區支持的居家養老，支持各地、電商平台、大型商超等，拓展和強化養老服務產品供需對接、服務示範、行業指導、資源鏈接等功能，促進線上線下養老服務消費更便利、更適配。



*積極探索腦機接口、外骨骼機器人、肌肉外甲等技術*



此外，《若干措施》還大力支持科技賦能養老服務，提出推動大數據、人工智能、北斗技術運用到老年人健康監測和個性化服務等場景，鼓勵養老服務機器人產業發展，支持智能設備開發企業嵌入養老機構試點試用，為養老服務智能化發展、改善老年人服務體驗指明方向；加快推動具身智能技術、新興材料技術、基因技術、康復輔具等產品研發，積極探索腦機接口、外骨骼機器人、肌肉外甲等技術，為身體功能退化的老年人提供科技支撐。



工信部消費品工業司副司長李強在發布會上表示，下一步，工信部將堅持需求導向、問題導向，持續推動新一代信息技術等與養老服務深度融合。聚焦老年人生活痛點，加大養老服務機器人、適老鞋服、易吞咽食品等產品研發力度；加快推進智能終端、智慧社區、智慧家庭等領域重點標准發布實施；持續深化互聯網應用及智能終端適老化改造。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》