《駐京專電》工業互聯網產業迎政策利好，工信部印發高質量發展行動方案

工信部印發《推動工業互聯網平台高質量發展行動方案（2026－2028年）》，對2028年的目標提出具體規劃，包括培育超450家具有一定影響力的平台，工業設備連接數突破1.2億台（套），平台普及率達到55%以上，基本建成泛在互聯、數智融合、深度協同、開源開放的新一代工業互聯網平台生態。



工業互聯網作為新一代信息技術與制造業深度融合的產物，是現代工業向數字化、智能化轉型的核心支撐，其重塑了現代工業的發展邏輯，成為工業體系升級的關鍵引擎。



*推動人工智能技術在工業全鏈條滲透*



《行動方案》提出，實施工業互聯網與人工智能融合賦能行動，引導平台企業加快提升全員人工智能素養與技能，推動人工智能技術在工業全鏈條滲透，在生產控制、風險識別等規則相對明確的場景推廣判別式人工智能應用，在工藝優化、方案設計等需求相對複雜的場景探索生成式人工智能實踐。



*加快培育流程自動化助手、智慧巡檢數字人等自決策*



支持平台企業聚焦重點行業高價值場景，加快培育流程自動化助手、智慧巡檢數字人、具身智能裝備等自決策、自執行、自演進的工業場景智能體。支持平台企業提升工業智能應用水平，探索「平台+場景智能體」融合架構，依托自主智能體互聯協議，實現多智能體在復雜生產場景中的任務調度、信息共享與群體協作。

