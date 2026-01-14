【數據解讀】海關：將積極擁抱人工智能發展，穩步提升外貿「含智量」

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

海關總署副署長王軍今日在國新辦發布會上表示，當前，新一輪科技創新進入密集活躍期，中央經濟工作會議就深化拓展「人工智能+」作出部署，中國人工智能發展方興未艾，外貿領域的「含智量」也將穩步提升。海關將積極擁抱人工智能發展，以智慧海關建設為抓手，推動通關流程優化、風險精準防控和營商環境持續向好，實現「管得住、放得開、通得快」。



世貿組織相關研究報告指出，人工智能已成為全球外貿增長的新驅動力。王軍表示，「我們也注意到了世界貿易組織的有關報告，報告認為，去年上半年全球人工智能相關產品貿易增長約兩成，以六分之一的貿易比重貢獻了超過四成的全球貿易增量。按照報告的產品口徑初步測算，2025年中國的人工智能相關產品貿易趨勢與全球基本同步，呈現出蓬勃發展的態勢」。



*人工智能算力需求旺盛，電腦零部件進口增長20%*



首先，在中間品領域，豐富的應用場景為中國人工智能技術落地提供了廣闊的空間，帶動了相關產品進口。比如，中國智能駕駛技術發展迅速，激光雷達進口增長超過兩成；人工智能算力需求旺盛，電腦零部件進口增長了20%。同時，中國企業積極參與全球人工智能產業合作分工，出口應用於高端顯卡領域的光收發模塊增長了近六成。中國有效對接全球數據中心強勁的電力需求，大型變壓器、儲能電池等電工器材出口增長了18.8%。



其次，在終端產品領域，中國的智能機器人不僅會跳舞、跑馬拉松、打太極拳，同時也是高效生產的「代名詞」。搬運機器人搭載了視覺系統和算法，可以智能避開障礙物；焊接機器人能夠自動掃描建模，計算最優的焊接方案。這兩種機器人在海外基建、交通等大型項目建設中大顯身手，2025年出口增速都在六成以上。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》