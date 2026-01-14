  • 會員
AH股新聞

14/01/2026 17:39

《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)4744.11
寒武紀(688256)2687.53
貴州茅台(600519)2072.24
海光信息(688041)2029.93
兆易創新(603986)1933.85
藥明康德(603259)1852.31
工業富聯(601138)1774.73
中信證券(600030)1701.27
中國平安(601318)1689.81
中國衛星(600118)1668.32
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)4554.22
中際旭創(300308)4219.02
新易盛(300502)3539.63
陽光電源(300274)2613.56
立訊精密(002475)2355.19
科大訊飛(002230)2072.04
岩山科技(002195)2046.66
東方財富(300059)1906.55
三花智控(002050)1693.41
北方華創(002371)1648.76

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》

