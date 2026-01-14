《滬／深股通》紫金礦業為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|4744.11
|寒武紀
|(688256)
|2687.53
|貴州茅台
|(600519)
|2072.24
|海光信息
|(688041)
|2029.93
|兆易創新
|(603986)
|1933.85
|藥明康德
|(603259)
|1852.31
|工業富聯
|(601138)
|1774.73
|中信證券
|(600030)
|1701.27
|中國平安
|(601318)
|1689.81
|中國衛星
|(600118)
|1668.32
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4554.22
|中際旭創
|(300308)
|4219.02
|新易盛
|(300502)
|3539.63
|陽光電源
|(300274)
|2613.56
|立訊精密
|(002475)
|2355.19
|科大訊飛
|(002230)
|2072.04
|岩山科技
|(002195)
|2046.66
|東方財富
|(300059)
|1906.55
|三花智控
|(002050)
|1693.41
|北方華創
|(002371)
|1648.76
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社14日專訊》
