貨幣攻略
AH股新聞

14/01/2026 13:26

老虎國際維持恒指今年目標30000點，看好創新藥、平台及新消費股

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 老虎國際維持恒指2024年目標30000點
▷ 該機構預測A股目標5000點
▷ 老虎證券計劃未來2年在港投資1億美元

　　老虎國際全球合夥人徐楊在記者會上指出，上半年對港股、A股看法較有信心，其中，在港股中，創新藥、互聯網平台股、新消費股會較看好。雖然股市今年開局暢旺，他稱暫時維持今年恒指目標30000點；A股則為5000點。資產配置比例方面，建議美國佔25%；大中華佔60%；固定收益佔10%至15%。
　
*純大模型公司新股股價回調風險較大*
　
　　雖然他稱，AI可視作15至20年長線投資，但要提防短期下跌風險，針對近日眾多AI相關股上市，他稱，在券商角度，相關公司基本靠情緒面驅動，「打新」雖在技術層面可賺錢，但他稱，純大模型公司估值很高，跑道存活率低，且有監管風險，股價回調風險較大，亦直言暫時沒有看到盈利特別「靠譜」的純大模型公司上市，且其未來盈利壓力非常大。因此他會較看好阿里(09988)、騰訊(00700)本身有盈利及大模型落地能力的平台股。
　
*美股中期收益率3%至5%*
　
　　徐楊亦預計，美股於未來5至7年年化平均收益率介乎3%至5%，水平較低，因美國經濟周期及估值皆處於較高階段，公司盈利表現或未有預期般好。至於他看好A股，則因估值便宜、投資信心增加及人民幣升值，但建議投資者關注A股中，海外收入較多、海外定價能力及在內地擁有完整供應鏈的公司。
　
*未來2年在港投資1億美元*
　
　　基於IPO賺錢效應及「A+H」股質量良好。老虎證券（香港）首席運營官王珊則稱，今年本港IPO表現應不會差。她亦提到，截本月13日，對比上月首10個交易日，該行孖展額已綠翻倍上升。此外，她亦稱，未來2年公司計劃在港投資1億美元，投入至基礎設施及人力資源等。
《經濟通通訊社14日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

