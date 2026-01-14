2025年

5月7日 5月8日7天期逆回購操作利率下調0.1個百分點，由1.5%降為1.4%

5月15日下調存款準備金率0.5個百分點，提供長期流動性約1萬億

2024年

9月27日 9月27日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

7天期逆回購操作利率調20基點，由1.70%調整為1.50%

9月24日 預告近期將下調存款準備金率0.5個百分點

年底或進一步降準0.25-0.5個百分點

預告將7天逆回購操作利率0.2個百分點，從1.7%降至1.5%

7月22日 即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標

即日起下調公開市場7天期逆回購操作利率10基點

由此前的1.80%調整為1.70%

1月24日 2月5日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.0%

料釋放長期流動性1萬億元

1月25日起下調支農支小再貸款再貼現利率0.25個百分點

從2%下調到1.75%

2023年

9月14日 9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%

釋放中長期資金超5000億元

3月17日 3月27日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%

2022年

11月25日 12月5日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為7.8%

共計釋放長期資金約5000億元

4月15日 4月25日全面降準0.25個百分點

本次降準後，金融機構加權平均存準率為8.1%

釋出長期資金5300億

2021年

12月6日 12月15日全面降準，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.4%

釋放長期資金約1.2萬億元

7月9日 7月15日起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。

預料釋放長期資金約1萬億元

2020年

6月30日 7月1日起下調再貸款、再貼現利率

支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點

4月3日 4月15日和5月15日分兩次對農村信用社、農村商業銀行、合作銀行、村鎮

銀行和僅在省級行政區域經營城商行定向降準1個百分點

3月13日 3月16日實施普惠金融定向降準，達標的銀行定向降準0.5至1個百分點

對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點

釋放長期資金5500億元

1月1日 1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

（不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司），釋放長期資金逾8000億元

2019年

9月6日 9月16日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點

額外對城市商業銀行定向下調存準率1個百分點

10月15日和11月15日兩次實施

釋放資金9000億元

5月6日 5月15日對中小銀行實行較低的優惠存款準備金率

對僅在本縣級行政區域內經營，或在其他縣級行政區域設有分支機構

但資產規模小於100億元的農村商業銀行，執行存款準備金率8%

料1000家縣域農商行受惠，釋放資金約2800億元

1月24日 創設央行票據互換工具(CBS)，公開市場交易商可使用銀行永續債換入央行

票據

1月4日 決定下調金融機構存款準備金率1個百分點

其中，1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點

釋放資金約1.5萬億元

同時，一季度到期的MLF不再續做，實際淨釋放長期資金8000億元

2018年

12月19日 創設定向中期借貸便利(TMLF)，向願增加小微民企貸款銀行提供流動

支持，TMLF資金可使用三年，操作利率比MLF利率優惠15個基點

10月7日 10月15日起，降存準率1個百分點，釋放部分資金償還MLF

釋放7500億元資金

6月24日 7月5日起降存準率0.5個百分點

定向釋放資金7000億

當中5000億推動銀行債轉股，2000億緩解小微企

4月17日 4月25日起，下調存款準備金率1個百分點

銀行使用降準釋放的資金償還MLF

此次操作釋放4000億元增量資金