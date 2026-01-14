  • 會員
AH股新聞

14/01/2026 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：八部門出台14舉措發展銀髮經濟

摘要
免責聲明

▷ 八部門發布14項銀髮經濟發展措施
▷ 工信部推2026-2028工業互聯網平台行動方案
▷ 七成保險投資官對權益資產持樂觀預期

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

堅定不移把全面從嚴治黨向縱深推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記12日在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話，充分肯定過去一年全面從嚴治黨取得的顯著成效，著眼基本實現社會主義現代化關鍵時期，對以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障作出戰略部署。

八部門出台14項舉措促進銀髮經濟發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
民政部等八部門近日聯合印發的《關於培育養老服務經營主體，促進銀髮經濟發展的若干措施》提出，大力支持科技賦能養老服務，鼓勵養老科技攻關及產品研發；積極探索腦機接口等技術，為身體功能退化的老年人提供科技支撐。

工信部：加快培育三類工業互聯網平台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部近日印發的《推動工業互聯網平台高質量發展行動方案（2026-2028年）》提出，從四方面推動工業互聯網平台高質量發展，即開展「四個行動」，包括平台培育培優行動、平台聚「數」提「智」行動、平台規模化應用行動、平台生態支撐行動。


《上海證券報》

堅定不移把全面從嚴治黨向縱深推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
習近平總書記12日在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話，著眼基本實現社會主義現代化關鍵時期，對以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨。

八部門發文促銀髮經濟發展，14項舉措培育養老服務經營主體
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
民政部、發改委、工信部、財政部、自然資源部、商務部、市場監管總局、國家知識產權局等八部門近日聯合印發《關於培育養老服務經營主體，促進銀髮經濟發展的若干措施》。《若干措施》共提出14項具體舉措，包括鼓勵養老服務經營主體擦亮品牌、打響品牌，鼓勵養老服務機器人產業發展。

工信部印發工業互聯網平台高質量發展實施方案
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部近日印發《工業互聯網平台高質量發展實施方案（2026-2028年）》，聚焦差異化發展、人工智能賦能、場景應用牽引三大核心方向，推動平台體系從「量多面廣」向「質優效高」轉型，為制造業數智化轉型提供精準支撐。


《證券時報》

投資前景預期偏樂觀，權益資產繼續受青睞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
證券時報在歲末年初向保險公司投資部門和保險資產管理公司相關負責人發放問卷。參與調查的保險投資官看法偏向樂觀--逾七成的投資官認為「樂觀」或「比較樂觀」，投資情緒明顯好於2025年年初。

促進銀髮經濟發展，八部門發文培育養老服務經營主體
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
民政部等八部門印發《關於培育養老服務經營主體，促進銀髮經濟發展的若干措施》，從品牌化建設、供需平台搭建、發展環境優化等方面，結合我國養老服務、銀髮經濟發展實際，提出五方面14項具體舉措。

工業互聯網平台高質量發展行動方案發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
工信部發布消息，已於近期印發《推動工業互聯網平台高質量發展行動方案（2026-2028年）》。《行動方案》提出，到2028年，工業互聯網平台高質量發展取得積極成效，平台普及率達55%以上，基本建成泛在互聯、數智融合、深度協同、開源開放的新一代工業互聯網平台生態。

