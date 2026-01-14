《神州頭條》財經報章頭版摘要：八部門出台14舉措發展銀髮經濟

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅定不移把全面從嚴治黨向縱深推進

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

習近平總書記12日在二十屆中央紀委五次全會上發表重要講話，充分肯定過去一年全面從嚴治黨取得的顯著成效，著眼基本實現社會主義現代化關鍵時期，對以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨，為實現「十五五」時期目標任務提供堅強保障作出戰略部署。



八部門出台14項舉措促進銀髮經濟發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

民政部等八部門近日聯合印發的《關於培育養老服務經營主體，促進銀髮經濟發展的若干措施》提出，大力支持科技賦能養老服務，鼓勵養老科技攻關及產品研發；積極探索腦機接口等技術，為身體功能退化的老年人提供科技支撐。



工信部：加快培育三類工業互聯網平台

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

工信部近日印發的《推動工業互聯網平台高質量發展行動方案（2026-2028年）》提出，從四方面推動工業互聯網平台高質量發展，即開展「四個行動」，包括平台培育培優行動、平台聚「數」提「智」行動、平台規模化應用行動、平台生態支撐行動。





《上海證券報》



《證券時報》



投資前景預期偏樂觀，權益資產繼續受青睞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

證券時報在歲末年初向保險公司投資部門和保險資產管理公司相關負責人發放問卷。參與調查的保險投資官看法偏向樂觀--逾七成的投資官認為「樂觀」或「比較樂觀」，投資情緒明顯好於2025年年初。



