《神州經脈》對美出口瀉20%創最大跌幅，融資保證金比例回歸100%，攜程被調查

滬綜指今日衝高回落，盤中一度漲至4190點水平、刷新十年半新高，惟滬深北三大證券交易所午間宣布上調融資保證金比例，指數隨即掉頭向下，最終滬綜指全日收低0.31%報4126.09點，連跌兩日；至於深成指則升0.56%，創業板指升0.82%。三大交易所出手降槓桿，市場交投仍火熱，滬深兩市成交額3.94萬億（人民幣．下同）再破紀錄，較上一個交易日放量2903億元或8%，連續第3個交易日突破3.6萬億。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9734，較上個交易日4時30分收盤價升31點子，創2023年5月16日以來逾兩年半新高。今日人民幣兌一美元中間價報7.0120，較上個交易日跌17點子，止三連升，較市場預測偏弱逾310點。



*今日新聞精選*



1. 海關總署公布，去年12月以美元計價進出口總值6014.2億美元，同比增長6.2%。其中，出口總值3577.8億美元，增長6.6%，增幅較11月擴大0.7個百分點，並大勝預期的3%；進口總值2436.4億美元，增長5.7%，增幅較11月擴大3.8個百分點，遠勝預期的0.9%。2025年全年，中國外貿進出口達45.47萬億元，同比增長3.8%，自2017年起連續9年保持增長。其中，出口26.99萬億元，增長6.1%；進口18.48萬億元，規模創歷史新高，增長0.5%。



2. 中國2025年對美國出口下滑20%，為1990年有數據記錄以來最大年度跌幅；進口下跌14.6%，創六年最大跌幅。經《路透》測算，中國對美貿易順差2803.5億美元，為2017年以來最小規模，對美出口在整體出口中的佔比降至11.1%，為1992年以來最低。而中國對非美地區出口規模卻刷新紀錄高位，增速創四年最快，其中對歐盟貿易順差創紀錄最高。



3. 特朗普政府13日正式為英偉達(US.NVDA)向中國出售其第二強大的人工智能芯片開了綠燈。聯邦政府公報顯示，美國放寬了向中國出口H200芯片的監管規定，會出台一項預計將啟動該芯片對華出口的規則。不過外媒報道指，中國政府本周告知部分科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購英偉達的H200人工智能芯片。《路透》更引述知情人士報道稱，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200芯片目前不被允許進入中國。



4. 防止股市過熱，滬深北交易所中午發布通知調整融資保證金比例，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從80%提高至100%。此次調整僅限於新開融資合約。交易所此前在2023年8月將融資保證金比例從100%降低至80%，融資規模和交易額穩步上升。近期，融資交易明顯活躍，市場流動性相對充裕，根據法定的逆周期調節安排，適度提高融資保證金比例回歸100%，有助於適當降低槓桿水平。



5. 國家市場監管總局官網在今日下午4時公布，根據前期核查，近日對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查，但未具體說明攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷的具體行為。該信息公布後，攜程集團港股收盤跌幅擴大至6.5%。



6. 據中國汽車工業協會發布的最新數據，2025年，中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。新能源汽車產銷量超1600萬輛，其中國內新車銷量佔比超50%。在對外貿易方面，汽車出口超700萬輛，出口規模再上新台階。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長一倍。



7. 調研公司IDC今日發布2025年第四季度中國智能手機市場報告，第四季度中國智能手機出貨量約7578萬台，同比降0.8%。其中，蘋果的出貨量為1600萬台，排名第一；第二至第五位分別是vivo的1200萬台、OPPO的1160萬台、華為的1110萬台和小米的1000萬台。2025年，中國智能手機市場出貨量約2.85億台，同比下降0.6%。其中華為出貨量為4670萬台，同比下跌1.9%，位列第一；蘋果、vivo、小米、OPPO分別位列第二至第五位。



8. 智譜今天聯合華為開源新一代圖像生成模型GLM-Image，模型基於昇騰Atlas 800T A2設備和昇思MindSpore AI框架，完成從數據到訓練的全流程，是首個在國產芯片上完成全程訓練的SOTA多模態模型，驗證了在國產全棧算力底座上訓練高性能多模態生成模型的可行性。